Ny svensk studie: Så mange beholder antistoffer mot koronaviruset

Dette kan være gode nyheter.

Det svenske sykehuset Danderyds sjukhus i Stockholm samlet inn prøver fra 2149 ansatte i våres. Da fikk man påvist antistoffer mot covid-19 hos 19 prosent av de testede. Nå har sykehuset tatt testingen til en ny fase, og testet 92 prosent av den samme gruppen ved å la alle ta en blodprøve.

Resultatene viser seg å være oppløftende. I våres hadde 405 personer antistoffer mot covid-19 etter testingen i første fase, det vil si at de 405 personene sannsynligvis hadde fått påvist koronaviruset en gang mellom januar og april, skriver Aftonbladet.

- Viktig steg på veien

Testresultatene etter fase 2 viser at hele 82 prosent av de 405 personene fortsatt har målbare nivåer av antistoffer, minst fire måneder senere.

- Dette er personer som har vært syke en gang mellom januar og april, og vi kan nå konstatere at en majoritet beholder sine antistoffer mot sars-cov-2, og dermed er svært sannsynlig fortsatt immune mot covid-19. Siden vi har et begrenset kunnskapsgrunnlag om immunitet og cvoid-19, er dette et viktig steg på veien, sier Charlotte Thålin, lege og forsker ved Danderyds sjukhus, som også har hatt hovedansvaret for studiet, til Aftonbladet.

Blant de laveste i Europa

I starten av koronapandemien i våres fikk svenskene mye tyn for å ikke stenge ned samfunnet. En periode hadde de også høyest dødelighet av covid-19 i forhold til folketallet, og fikk svenskene fikk internasjonal oppmerksomhet, for det meste negativt, for at de ikke stengte skoler, barnehager, utesteder og restauranter.

Nå har imidlertid svenskene fått en slags revansj. Tallene fra starten til midten av september har vært ganske oppløftende. Det viser en oversikt fra Det europeiske senteret for forebygging og kontroll av sykdom (ECDC).

Fra 2. til 15. september var det «kun» registrert 22,2 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i vårt naboland, mens Norge har registrert 28,4 smittetilfeller og Danmark 48,5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. 22 av Europas 31 land hadde i perioden høyere smittetall enn Sverige.

- Vi har ikke en oppblussing av sykdommen, slik mange andre land har. Til slutt vil vi se hva det vil si å ha en mer bærekraftig strategi, som man kan opprettholde i lengre tid, i stedet for en strategi der man stenger ned, åpner opp og stenger ned om og om igjen, sa svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell i et intervju med den franske nyhetskanalen France 24.