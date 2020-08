Ny testmetode for covid-19 skal gjøre det enklere og mindre smertefullt

Ny pilotstudie starter etter sommerferien.

Så langt har koronatestene i Norge blitt gjennomført med invaderende nese- og halstester som av mange blir omtalt som smertefulle.

I tillegg er testmetoden forholdsvis tidkrevende og lite effektiv, som krever mye bruk av smittevernutstyr.

Bill Gates: - En tabbe

I et intervju med Wired omtalte nylig Bill Gates testene på denne måten:

- Helsearbeidere trykker en dypturbinat helt bak i nesen din, noe som faktisk gjør vondt og som får deg til å nyse på de friske helsearbeiderne. Vi har vist at kvaliteten på resultatene kan være like god om du gjennomfører en test selv ved å ta en bommulspinne inn i tuppen av nesen, sa Gates.

- De vanlige testene er en tabbe, fordi de tar lang tid, påpeker han.

Dagens testmetode for korona involverer å stikke en slik pinne langt inn i nesa. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Utvikles ny test i Norge - men den er ikke klar ennå

I begynnelsen av juni ble det kjent at Norge jobber med utviklingen av en ny spyttprøve som skal kunne erstatte dagens invaderende tester.

Målet med prøven er at det skal gå betydelig raskere å gjennomføre selve prøvetakingen. En mindre invaderende test vil også senke lista for å få folk til å teste seg, ikke minst for barn.

Denne testen har ikke blitt ferdig uttestet i løpet av sommerferien:

- Helsedirektoratet har i sommer gjennomført et pilotprosjekt i Oslo med testing av spyttprøver istedenfor nese/halsprøver for å påvise koronavirus. Prosjektet ledes av Helsedirektoratet i samarbeid med FHI, Oslo kommune, samt mikrobiologisk laboratorium ved Oslo universitetssykehus og Fürst laboratorier. Det er tatt samtidige prøver fra nese/hals og spyttprøve som er testet for sars-CoV-2, og man sammenligner resultatene, opplyser Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

De opplyser at det ikke er konkludert om de er nøyaktige nok.

- Man vil deretter undersøke logistikk og brukervennlighet i en ny pilotstudie etter sommerferien. Helsedirektoratet vil på basis av dette vurdere om spyttprøver kan brukes som et fullgodt alternativ i covid-19-testingen. Dette vil kunne øke testkapasiteten ved at det stilles mindre krav til tilstedeværelse av helsepersonell og dermed også til bruk av smittevernutstyr, sier de.

Etter prøvetaking vil testene sendes til laboratorium på vanlig måte.

Målet er ifølge Helsedirektoratet at testene kan innføres før nyttår.

Gode resultater fra utlandet

Det vitenskapelige tidsskriftet Nature meldte før helgen at en ny spyttest utviklet ved Yale har vist svært gode resultater.

- Sammenlignet med gullstandarden med nese- og halsprøve, er spyttesten mindre invasiv, må ikke gjennomføres av helsepersonell og en unngår å bruke spesielle kjemikalier som er nødvendig for å lagre og hente ut RNA. I eksperimenter viste det seg at testmetoden SalivaDirect ga utslag på 32 av 34 prøver som hadde testet positivt med vanlig test, skriver Nature.

Ifølge tidsskriftet har de nå søkt det amerikanske legemiddelverket om såkalt nødautorisasjon for å kunne ta testen i bruk.

