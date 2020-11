Ny testtendens i Norge - FHI har foreløpig ingen forklaring

Mens Norge står midt i koronabølge nummer to, ser Folkehelseinstituttet noe de foreløpig ikke kan forklare.

OSLO (Nettavisen): Folkehelseinstituttet ser tegn til at smittetallene for covid-19 flater ut, men det er et problem: Samtidig med denne utflatingen, ser man en tydelig nedgang i antallet personer som tester seg.

Den siste ukerapporten for uke 47 forteller om 135.720 personer som har testet seg, en nedgang på 16 prosent fra uka før.

- Kjenner ikke grunnen

- Vi kjenner ikke helt grunnen, sier seksjonsleder Karoline Bragstad på seksjon for influensa og annen luftsmitte ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen fredag.

- Antallet som ønsker å teste seg henger også sammen med antall som føler seg syke. Det er, og har vært, andre luftveisvirus i omløp med lignende symptomer som korona, forklarer hun.

Færre konsultasjoner

Bragstad opplyser at andelen konsultasjoner for covid-19 på legekontor, legevakt og teststasjoner flatet ut 11-12 prosent prosent de siste tre ukene.

- Vi ser også at det var flere med luftveissymptomer i oktober enn nå i november. Dette kan kanskje ha sammenheng med at vi har hatt en ganske høy forekomst av rhinovirus over flere uker som først nå begynner å avta, sier hun i et e-postsvar til Nettavisen.

Bragstad understreker at testaktiviteten fortsatt er høy:

- Det har absolutt vært en enorm økning i antall som har testet seg de siste fire ukene, men nå kan det altså se ut som om det går litt ned igjen, sier hun.

Stoltenberg: - Vi er avventende

FHI-direktør Camilla Stoltenberg var på pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag inne på at nedgangen i smittetall kanskje kan ha sammenheng med at færre tester seg.

Etter betydelig smitteøkning de siste månedene, først langsomt og så raskt, så Folkehelseinstituttet i uke 47 for første gang på lenge et lavere antall nye smittetilfeller enn uka før.

- I uke 47 var tallet for første gang lavere enn uken før. Det er første gang siden første halvdel av oktober at vi ser det, sa Stoltenberg onsdag og forklarte hvorfor Folkehelseinstituttet likevel ikke tør å senke skuldrene:

- Det er en lovende nyhet, men vi er likevel avventende. Vi håper og tror vi ser resultatene av de nye smitteverntiltakene, men det kan også være påvirket av at flere tester seg, sa Stoltenberg.

135.720 testet seg i uke 47

I uke 47 ble det meldt 3621 tilfeller, 11 prosent færre enn i forrige uke da det ble meldt 4080 tilfeller (144 per 100.000 innbyggere for uke 46 og 47 samlet, mot 151 per 100.000 innbyggere for uke 45 og 46 samlet, ifølge FHIs siste ukerapport.

I uke 47 ble 135.720 personer testet, en nedgang på 16 prosent fra uka før. Andelen positive blant de testede økte samtidig fra 2,77 prosent i uke 46 til 2,92 prosent i uke 47.

