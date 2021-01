Ny Trump-graf viser at ingen har vært verre

Historien går tilbake til 1939, og ingen har gjort det dårligere enn president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): En fersk meningsmåling fra ABC News/Washington Post viser at president Donald Trump har nådd et nytt historisk bunnivå.

Som første president i historien har han aldri opplevd at majoriteten av den amerikanske befolkningen mener han gjør en god jobb.

Har aldri fått over 50 prosent

President Donald Trump er derfor den første presidenten siden denne målingen startet i 1939 som aldri har fått over 50 prosents oppslutning, melder ABC News.

Den historiske listen viser at det i gjennomsnitt bare er 40 prosent som mener Trump har gjort en god jobb, mens 56 prosent mener han ikke har gjort det. I et historisk perspektiv er det John F. Kennedy som topper listen med bare 17 prosent som mislikte ham, mot 71 prosent som mente han gjorde en god jobb.

I den siste meningsmålingen før Trump går av, får han en «approval rating» på bare 38 prosent, mens hele 60 prosent mener at han ikke gjør en god jobb som president. Dette er ikke ny bunnotering, men tangering av det samme resultatet han fikk i august 2018.

- Trump bør straffeforfølges

I den samme målingen mener syv av ti spurte at president Donald Trump må bære noe av skylden for stormingen av Kongressen som fant sted i forrige uke. 56 prosent av de spurte mener også at Kongressen bør nekte Trump å kunne stille til valg igjen.

I tillegg mener 54 prosent av de spurte at Trump bør straffeforfølges for å ha oppildnet til opprør og for å ha oppfordret sine tilhengere til å storme Capitol. 66 prosent av de spurte sier også at Trump har opptrådt enda mer uansvarlig i sin uttalelser og handlinger etter valget 3. november.

Til tross for Trumps stadige og ubegrunnede påstander om valgjuks, mener 62 prosent av USAs befolkning at det ikke finnes noe bevis for dette. 63 prosent sier også at de har tiltro til valgsystemet i USA.

20.000 soldater i Washington

Spenningen er stor i Washington før innsettelsen av Joe Biden på onsdag i neste uke. Det er varslet demonstrasjoner på lørdag og over 20.000 soldater utplasseres nå i byen for å sikre ro og orden. Fredag opplyste også det det amerikanske justisdepartementet at enkelte av president Donald Trumps støttespillere planla å «fange og likvidere folkevalgte».

Ifølge meningsmålingen i ABC News/Washington Post mener nå 51 prosent av de spurte at forrige ukes hendelser i Washington har gitt dem mindre tro på stabiliteten til demokratiet i USA.

Meningsmålingen ble foretatt i perioden 10.-13. januar blant 1002 voksne personer, og har en feilmargin på 3,5 prosent.

