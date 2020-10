Ny vaksine har havnet i hurtigsporet for godkjenning

Tidlige resultater tyder på at vaksinen virker.

Tirsdag melder Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) at de har startet prosessen med å godkjenne korona-vaksinen fra legemiddelselskapet BioNTech, som samarbeider med giganten Pfizer. Vaksinen har fått det klingende navnet BNT162b2.

Dette er den andre vaksinen som EMA har startet godkjenning av.

Les også: EU har startet prosessen med å godkjenne den første vaksinen mot korona

Godkjennelsesprosessen gjøres gjennom en såkalt «rolling review», som betyr EMA vurderer data fra selskapet forløpende.

Vanligvis begynner ikke EMA å evaluere resultater før legemiddelselskapene formelt søker om å få godkjent et legemiddel, men hensikten med en fortløpende vurdering er at selve godkjenningsprosessen skal ta så kort tid som mulig.

- Starten av en fortløpende vurdering betyr at komiteen har startet evalueringen av den første delen av data for vaksinen, som kommer fra laboratoriestudier. Dette betyr ikke at en konklusjon trekkes om vaksinens effektivitet og sikkerhet, siden mye av bevisene ikke har blitt levert inn, skriver EMA.

Tegn på at vaksinen fungerer

- Avgjørelsen om å begynne en fortløpende vurdering av BNT162b2 er basert på foreløpige resultater fra ikke-kliniske og tidlige kliniske studier hos vokse, som antyder at vaksinen utløser produksjon av antistoffer og T-celler som angriper viruset, skriver EMA.

Les også: Kroppen kan få to forskjellige typer immunitet mot covid-19: Forskjellen på antistoffer og T-celler

BioNTech publiserte i forrige uke en rapport i Nature der de beskrev positive resultater fra fase 1/2-studier.

Vaksinen fra BioNTech er en såkalt mRNA-vaksine, som aldri tidligere har blitt godkjent for bruk på mennesker. En slik vaksine tilfører ikke kroppen deler av viruset, men gir i stedet kroppen oppskriften på hvordan dette skal gjøres.

- Når en person får vaksinen, vil cellene lese de genetiske instruksjonene og produsere spike-proteinet fra koronaviruset. Personens immunsystem vil behandle dette proteinet som en inntrenger og produsere de naturlige forsversverkene - antistoffer og T-celler. Hvis personen senere kommer i kontakt med koronaviruset, vil immunsystemet gjenkjenne viruset og angripe det, skriver EMA:

Les også: Vaksine-teknologien har aldri vært brukt før - nå kan den kanskje redde verden

Ingen sluttdato satt

De forteller at vurderingen vil pågå frem til det er tilstrekkelig bevis for vaksinens trygghet og effektivitet.

Vaksinen er en av flere som EU har inngått innkjøpsavtaler med, og som Norge vil få tilgang til hvis den blir godkjent.

I USA er dette en av to vaksiner som myndighetene har uttrykt håp om at kan være klar innen november.

Les også: EU har startet prosessen med å godkjenne den første vaksinen mot korona