Ny vaksine skal være 94,5 prosent effektiv

I USA kan vaksinen være klar til bruk i krisetilfeller allerede i desember. Vaksinen er langt mer effektiv enn influensavaksine.

- Dette er veldig spennende nyheter, sier Dr. Anthony Fauci, som er direktør for amerikanske National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) og medlem av Det hvite hus sin innsatsgruppe mot koronapandemien, til CNN.

Det amerikanske selskapet Moderna, melder at deres vaksine mot covid-19 er 94,5 prosent sikker, skriver Wall Street Journal.

Administrerende direktør Stephane Bancel i Moderna sier studien viser at vaksinen har en bevist effekt også mot alvorlige sykdomsforløp.

- Dette er et avgjørende øyeblikk i vår utvikling av en vaksine, sier Moderna-sjef Stéphane Bancel i en børsmelding.

Det betyr at den er enda mer effektiv enn vaksinen til Pfizer/BioNTEc, som ble lansert i forrige uke.

Det europeiske legemiddelbyrået starter nå løpende vurderinger av vaksinen og data som blir innsamlet, opplyser de på sin nettside.

20 millioner doser i desember

Moderna melder at fase 3 er gjennomført, med placebo-kontrollert testing på 30.000 personer, skriver selskapet selv. Av 95 personer som fikk covid-19 symptomer etter å ha fått vaksinen, hadde 90 personer mottatt placebo og bare fem personer fått den virkelige vaksinen.

De to andre vaksinene som er til godkjenning ved ECDC, er vaksine fra Pfizer og BioNTechs, og vaksine fra Oxford og AstraZenecas.

Også vaksinen til Pfizer og BioNTechs har vist seg å være over 90 prosent effektiv. Begge disse vaksinene kan bli klare for bruk i USA allerede i desember, melder Reuters.

Moderna venter å ha 20 millioner doser, som er øremerket for USA, klare innen utgangen av 2020.

Vaksinene vil kunne bli masseprodusert i 2021.

Mer effektiv en influensa-vaksine

Resultatene overrasker ettersom forskere i månedsvis har advart om at en koronavaksine trolig bare vil være like effektiv som en influensavaksine, altså rundt 50 prosent.

I likhet med Pfizers vaksine må denne vaksinen også tas i to omganger og oppbevares kjølig.

Modernas vaksine er i likhet med Pfizers en mRNA-vaksine, som betyr at viruset ikke brukes i selve vaksinen. Dermed risikerer man heller ikke å bli smittet av vaksinen. I stedet inneholder vaksinen genetisk kode som trener immunsystemet til å kjenne igjen spike-proteinet på overflaten av viruset.

