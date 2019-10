Ny varsler i Trump-etterforskningen

Nok en varsler med opplysninger om president Donald Trumps kontakt med Ukraina har snakket med sikkerhetstjenestenes interne kontrollorganer.

New York Times har i helgen skrevet om en ny varsler, denne gangen en person med mer direkte informasjon enn CIA-offiseren som sa fra først.

– Den andre varsleren har blitt spurt ut, sier advokaten Mark Zaid, som uttaler seg i ABC News-programmet This Week.

- Representerer flere varslere

Zaid representerer den første varsleren. Han leverte en rapport om president Donald Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, der Trump ba ukrainske myndigheter om å etterforske den amerikanske presidentens politiske rival Joe Biden.

Flere andre amerikanske medier omtaler saken, blant andre NBC News.

– Jeg kan bekrefte at mitt firma og mitt team representerer flere varslere i forbindelse med rapporten som ble sendt inn til generalinspektøren for etterretningstjenestene 12. august, sier advokat Andrew Bakaj til kanalen.

Bekymret

Lørdag ble det kjent at en ny varsler vurderte å stå fram mot Trump, og søndag har vedkommende faktisk kommet med varsel. Han skal ha mer direkte kunnskap om Ukraina-forbindelsen enn den første varsleren.

Mannen, som er ansatt i etterretningsapparatet, ble intervjuet av generalinspektør Michael Atkinson for å bekrefte det den første varsleren fortalte om press fra Trumps side mot Ukrainas president for å granske Joe Bidens forbindelser til Ukraina.

I likhet med den første varsleren ble også denne mannen bekymret for Trumps forbindelser til Ukraina. Han er blant flere som Atkinson har møtt å få bekreftet hva den første varsleren fortalte.

Brukte sin stilling

Det første varselet om at Trump brukte sin stilling til å presse Ukraina til å innlede etterforskning av politiske motstandere, utløste gransking med sikte på riksrettstiltale mot Trump. Biden er inntil videre favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat neste år.

Atkinson informerte fredag kongressmedlemmer om hva han har gjort for å få bekreftet den første varslerens beretning. Det er ikke klart om han da også fortalte dem at den andre mannen også vurderte å stå fram med et varsel.

Når han nå har stått fram, vil det øke troverdigheten til den første varsleren, ikke minst siden den andre mannen sto nærmere begivenhetene. Den første varsleren, som er en ansatt i CIA, baserte sitt varsel på informasjon fra en rekke tjenestemenn.

Prøver å undergrave troverdigheten

Trump og Det hvite hus har forsøkt å undergrave den første varslerens troverdighet ved å vise til at han bare baserte seg på andres beretninger.

Trump selv har sagt at den som har gitt informasjon om hans forbindelser til Ukraina, nærmest må betraktes som spion, og vist til hva man pleide å gjøre i gamle dager med spioner og forrædere.