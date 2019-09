Ny Venstre-topp krever Venstre-lederens avgang

- Hun får ikke min stemme, sier Elin Seim fra Voss. Mange krever nå åpent Venstre-lederens avgang.

Kritikken har haglet mot Venstre-leder Trine Skei Grande etter valgnederlaget mandag.

Venstre fikk kun 3,9 prosent av velgernes tillit.

Venstres førstekandidat på Voss, Elin Seim, føyer seg inn i rekken av de som åpent krever hennes avgang, skriver Dagbladet torsdag.

- Dette med Trine som leder går bare ikke lenger. Hun er faglig dyktig, men hun er blitt en partileder som tar fokus bort fra politikken. Jeg skulle ønske denne debatten var mer dyptgående, at verden ikke var så enkel, men beklager - det er så lett som at vi behøver en ny ledelse og ny partileder i Venstre for å komme oss videre, sier Seim til avisen.

Hun mener partiet har tapt mange stemmer på Trine Skei Grande i valget.

Tidligere denne uken har både Drammens omstridte varaordfører, Yousuf Gilani (V), Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og ordførerkandidatene Børre Børresen i Tana og Leif Eggen i Stjørdal uttrykt samme misnøye.

Venstres førstekandidat på Voss: Elin Seim. Foto: Venstre

- Jeg vil ta gjenvalg i 2020

Trine Skei Grande avviste under partilederdebatten natt til tirsdag at hun vil trekke seg.

Hun svarte også bekreftende på at hun tar gjenvalg på landsmøte i 2020.

Skei Grande ønsker ikke å kommentere om det er behov for fornyelse i partiledelsen.

– Det overlater jeg til valgkomiteen å vurdere, sa hun til NTB tirsdag.

- Klart på nyåret

- Folk må få mene hva de vil. Nå avventer vi en solid og formell runde om dette i partiet, sier leder i Venstres valgkomite, Per A. Thorbjørnsen, til Nettavisen.

Det innebærer å få svar på hvem som vil ta gjenvalg, samt vurdere forslag til nye kandidater.

Han synes det er positivt at det er så mye engasjement rundt valgkomiteens arbeid.

- Først godt ut på nyåret vil innstillingen fra oss være klar, sier Thorbjørnsen til Nettavisen.

Venstres landsmøte finner sted 17. til 19. april 2020 på Gardermoen.