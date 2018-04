Ny voldtektssak mot Julio Kopseng utsatt på ubestemt tid

I neste uke skulle serievoldtektsdømte Julio Kopseng (40) møte i retten, tiltalt for å ha voldtatt ytterligere to kvinner. Nå blir saken utsatt.

Bakgrunnen er at Kopsengs forsvarer Sigurd Klomsæt (64) ikke kan stille i retten fordi han for en måned siden ble slått bevisstløs av en mann etter et trafikkuhell på Bjerke i Oslo.

– Jeg var 100 prosent sykmeldt fram til forrige mandag og hadde da håpet å få 50 prosents friskmelding, slik at jeg kunne føre saken. Legen ga meg bare 10 prosent, sier Klomsæt til Dagbladet.

Kopseng er dømt for grove seksuelle overgrep mot til sammen 19 kvinner og ble våren 2016 dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring med 10 års minstetid – noe som kan bety at han blir sittende i fengsel livet ut.

