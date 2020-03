Nybø og Høie legger frem regjeringens råd om karanteneregler - NHO nekter å delta

Siste fra nærings- og helseministeren.

Siste: Pressekonferansen skulle etter planen starte klokken 14, men den er nå utsatt på ubestemt tid. Regjeringen vil ifølge TV2 ikke forby kommunale karanteneregler og ifølge kanalen nekter nå NHO å delta på pressekonferansen.

- Det er ingen vits i å lage en veileder hvis den ikke er rettslig bindende. Det er Hakkebakkeskogen, sier Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen.

Regjeringen skal søndag legge fram sin tredje krisepakke med en rekke tiltak, inkludert en kompensasjonsordning for koronarammede bedrifter og en gründerpakke på nær 5 milliarder kroner. Denne skal behandles av Stortinget i helgen og vedtas tirsdag 31. mars.

Tidslinje for norske myndigheters koronatiltak

*31. januar: Regjeringen delegerer myndighet til Helsedirektoratet til å håndtere virusutbruddet.

– Koronavirus blir meldepliktig sykdom og defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Alle tilfeller skal meldes inn til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

*28. februar: Vedtar hjemmel for å sikre tilgang til nødvendige legemidler og utstyr.

*4. mars: Fraværsgrensen endres som følge av koronaviruset. Skoleelever slipper å gå til fastlegen for å dokumentere fravær.

*6. mars: Helsedirektoratet får videre fullmakt til å sikre helsehjelp ved behov, ved f.eks. å pålegge tjenesteplikt, rekvirere boliger, hotell og beordre personell til å arbeide utover ordinær arbeidstid.

*10. mars: Varsler at det vil komme flere tiltak i tre ulike faser for å bøte på de økonomiske konsekvensene av korona. Fase 1: Nødvendige strakstiltak. Fase 2: Ytterligere strakstiltak for spesielt hardt rammede bransjer og bedrifter. Fase 3: Mer generelle og langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien om nødvendig.

11. mars: Helse- og omsorgsdepartementet presiserer i et nytt rundskriv at hovedregelen er at den enkelte må dekke egne økonomiske tap og utgifter på grunn av koronasituasjonen. Det gjelder f.eks. arrangører av arrangementer som blir avlyst.

12. mars: Regjeringen varsler de mest inngripende tiltakene i fredstid: Alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler blir stengt. Frisører, hudpleiere, treningssentre, svømmehaller o.l. må lukke dørene. Alle fritidsreiser frarådes.

– Foreldre får rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er stengt.

13. mars: Regjeringen legger fram krisetiltak på rundt 6,5 milliarder kroner.

– Finansdepartementet senker kravet til motsyklisk kapitalbuffer for bankene fra 2,5 til 1 prosent for å motvirke strammere utlånspraksis. Norges Bank kutter styringsrenten samme dag med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent og kutter den ytterligere 19. mars til 0,25 prosent og åpner for ytterligere nye rentekutt.

– Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

– For å sikre at helsetjenesten har bedre tilgang til smittevernutstyr gis det blant annet unntak fra kravet om at utstyret må være CE-merket.

– Vedtak om at statsbudsjettet for 2020 kan overskrides for å dekke utgifter knyttet til håndteringen av koronavirusutbruddet.

– Endrer permitteringsregelverket med virkning fra 20. mars: Bl. a: Arbeidsgivere må bare betale lønn i to dager før staten overtar mot normalt 15 dager.

– Bevilger 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020

14. mars: Utenriksdepartementet fraråder reiser til alle land

– Stanser ankomster av nye overføringsflyktninger

– Innfører karantene for alle etter reiser utenfor Norden

– Helsepersonell som driver pasientbehandling forbys midlertidig å reise utenlands, foreløpig ut april.

– Frivilligheten får beholder alle statlige tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta selv om aktivitetene ikke kan gjennomføres.

– Regjeringen stenger grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge.

* 16. mars: Enighet på Stortinget om regjeringens første krisepakke, med blant annet endringer i permitteringsreglene.

– Flere tiltak for å sikre at jordbruksproduksjon går som normalt, inkludert, inkludert dispensasjon fra hvile- og kjøretidsbestemmelsene.

– Regjeringen vedtar en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. Bakgrunnen er behovet for en tydelig nasjonal regulering.

– Regjeringen foreslår nye lånetiltak 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter. Vedtatt 27. mars.

– Hovedorganisasjonene og regjeringen inngår avtale om mer fleksitid for statsansatte for å kunne ivareta viktige samfunnsfunksjoner under koronakrisen.

– Fastsetter liste over 14 kritiske samfunnsfunksjoner der ansatte kan ha rett til tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

– Helsemyndighetene inngår avtale med de tre store legemiddelgrossistene i landet om utvidelse av beredskapslagrene av legemidler til bruk i allmennhelsetjenesten.

* 17. mars: Helseministeren ber om at lokale karanteneregler ikke hindrer samfunnsfunksjoner. Fylkesmennene får nå i oppdrag å bistå kommunene i utarbeidelsen av slike regler.

– Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO/AKS så lenge tilbudet er koronastengt.

– Enighet om nordisk samarbeid for å hjelpe nordiske statsborgere

– Nye nasjonale retningslinjer for dagligvarebransjen for å begrense smitte for kunder og ansatte, blant annet økt renhold og regler for 1 meter avstand mellom kunder og ansatte.

Norske myndigheter har fått på plass nye retningslinjer for dagligvarehandelen i forbindelse med koronavirus-situasjonen. Det gis råd om renhold og avstand mellom ansatte og kunder.

– Regjeringen samarbeider med flyselskapene om å bistå nordmenn på reise med å komme hjem.

– Oppfordrer helsetjenesten til å bruke videokonsultasjon.

– Utenlandske borgere som ikke har symptomer på koronasmitte kan forlate Norge

– Personer som sitter i karantene, men som er symptomfrie, kan nå forlate Norge under forutsetning av at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

18. mars: Regjeringen gir 900 millioner til en kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett

– Lemper på reglene for å gjøre det lettere for pensjonert personell i helsesektoren å jobbe

– Regjeringen fremmer forslag om en midlertidig koronalov som vil gi regjeringen vide fullmakter. Blir vedtatt 21. mars av Stortinget eller betydelige endringer.

*19. mars: Stortinget enige om del to av regjeringens krisepakke og vedtar blant annet 250 millioner kroner ekstra til kommunenes koronainnsats i 2020, samt en tiltakspakke på 6 milliarder kroner for norsk luftfart.

– Regjeringen vedtar hytteforbud og forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

20. mars: Foreldres rett til omsorgspenger dobles under hjemmekarantenen. Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

– Permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere får mer i kompensasjon med nye regler. Bl.a. sikres permitterte 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20.

– Nye regler om koronrelatert sykefravær innføres med tilbakevirkende virkning fra 16. mars: Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Reglene gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende. Nav får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

21. mars: Stortinget enige om en ny krisepakke inkludert en bankpakke på 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter. Innebærer en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter, samt et obligasjonsfond med tiltak rettet spesielt mot store selskap. Vedtas 27. mars.

– De økonomiske koronatiltakene vil koste om lang 280 millioner kroner totalt, varsler regjeringen.

– Regjeringen legger fram flere forslag om utsettelse og lettelse i merverdiavgiften og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper. Finansdepartementet anslår at skatteutsettelsene vil forskyve innbetalinger av til sammen 117 milliarder kroner. Vedtas 27. mars.

– Store grupper av NAV-ansatte defineres nå som samfunnskritisk personell. Regjeringen vil sikre at Nav er i stand til å betale ut dagpenger og trygder til de mange som nå blir permittert eller mister jobben.

* 22. mars: Fjerner egenandelskravet på 10 prosent som hjelpeorganisasjoner er pålagt å samle inn i alle sine prosjekt.

– Norge tar initiativ til nytt koronafond i FN for å bistå utviklingsland.

* 23. mars: Innovasjon Norge setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån, tilbyr avdragsutsettelse og øker rammen for oppstartslån uten krav til kausjon og egenkapital.

– Øker midlertidig fleksibiliteten i boliglånsforskriften fra 10 til 20 prosent. Dette gjelder muligheten til å avvike krav til kundenes belåningsgrad, avdragsbetaling og betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.

*24. mars: Tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april og reglene skjerpes: Folk må holde to meter avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs.

– Regjeringen endrer strategi og går inn for å «slå ned» viruset med enda strengere tiltak på folks bevegelser. FHI mener det er usikkert om strategien vil virke.

25. mars: Lettere å få smittevernutstyr til Norge. EU har åpnet for at helsearbeidere kan benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller gjeldende krav.

– Regjeringen nedsetter en ekspertgruppe for samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak for å få minst mulig negative konsekvenser. Gruppen skal kunne bistå Helsedirektoratet med løpende økonomifaglige vurderinger. Første rapport skal leveres innen 6. april

– Varsler en ekstrabevilgning på 50 millioner kroner til bedriftsinternt kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser

27. mars: Regjeringen legger fram sin tredje krisepakke med en rekke tiltak, inkludert en kompensasjonsordning for koronarammede bedrifter og en gründerpakke på nær 5 milliarder kroner. Skal behandles av Stortinget i helgen og vedtas tirsdag 31. mars.