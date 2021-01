Nye bilder fra rasstedet viser omfanget av kvikkleireskredet på Gjerdrum

Oversiktsbilder tatt i dagslys viser store masser med leire som har rast.

Det har gått tre dager siden et stort kvikkleireskred tok med seg flere boliger på Ask i Gjerdrum. Fremdeles er ti personer ikke gjort rede for, og det er flere savnede dyr etter raset.

Nå har det blitt tatt nye oversiktsbilder av området, som viser omfanget av raset. Bildene viser store mengder leire.

Rundt klokken 11.30 fredag formiddag gikk flere redningsmannskaper inn i rasområdet. De skal lete gjennom det som er restene av én til to boliger.

Skal undersøke prøver

Norges Geotekniske Institutt skriver i en pressemelding at de skal undersøke prøver fra raset fredag.

- Vi har gjort grunnundersøkelser i området rundt skolen, i første rekke sonderinger, men i enkelte tilfeller også opptak av prøver. Torsdag ettermiddag ble de første prøvene sendt til laboratoriet til NGI i Oslo, sier prosjektleder og seniorspesialist i NGI, Bjørn Kalsnes i pressemeldingen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjør fortløpende vurderinger i Gjerdrum. Etter at flere ble evakuert som følge av observerte sprekker torsdag kveld, vil NVE gjennomføre grunnboringer og ytterligere vurderinger av området, det skriver de i en pressemelding.

De skriver at kvikkleireskredet i Ask ikke tilsier at det er økt fare for kvikkleireskred andre steder i kommunen.

Bistand fra andre land

Utenriksminister Ine Søreide Eriksen opplyser til TV 2 at hun har blitt kontaktet av kolleger rundt om i verden, som har spurt om de kan bistå.

– Vi ser at både fra europeiske land og andre, så strømmer det inn forespørsler om vi trenger hjelp, og det kommer sympatierklæringer. Jeg har fått veldig mange meldinger fra mine europeiske kollegaer, og jeg fikk melding fra min canadiske kollega i går, sier utenriksminister Ine Søreide Eriksen (H) til TV 2.

Allerede i timene etter skredulykken mottok hun de første forespørslene om hjelp, både i form av formelle og uformelle henvendelser.

– Dette er åpenbart noe som hele verden har hørt om, og de uttrykker veldig sterk sympati for det som har skjedd, sier hun.

