Nye bilder: Her er terroristen Philip Manshaus pågrepet og undersøkt av politiet

Full av blod i ansiktet og kroppen ble klærne til terroristen revet opp av politibetjenter som skulle sikre at han ikke hadde flere våpen.

«Lørdag 10.8.19 kl.16:07 mottok politiets operasjonssentral i Oslo melding om en mann med pistol inne på Al-Noor Islamic moskeen i Ringeriksveien 202, 1340 Skui. Det var språkproblemer med melder. Det ble også meldt på samband om at det ble hørt smell/skudd, og at melder så blod og patroner.»

Dette er starten på politiets egen anmeldelse mot Philip Manshaus etter drapet av sin egen stesøster Johanne, og terrorangrepet i Bærum i fjor høst. Terroristen er tiltalt for de alvorlige handlingene og rettssaken starter kommende torsdag.

Ukjente bilder

Hittil ukjente bilder som Nettavisen har fått tilgang til viser Manshaus sittende i bilen minutter før han begår terrorangrepet i moskeen. På dette tidspunktet har han også drept sin stesøster.

Nettavisen kan også for første gang vise bilder like etter at 22-åringen er forslått, blodig, pågrepet og underlagt politiets kontroll.

Bildene gjengis som tegninger av kildevernhensyn.

Philip Manshaus i bile like før terrorangrepet i Al-Noor-moskeen i Bærum lørdag 10. august i fjor. Terroristen tok bilde av seg selv med GoPro-kameraet han hadde festet på en militærhjelm. Dette er bare minutter før han utførte angrepet i moskeen. Nettavisen gjengir bildet som tegning av kildevernhensyn. Foto: Tegning: Siv Grethe Bøhn-Pettersen / Amedia

Til sammen 25 politienheter/patruljer ble tilkalt etter moskéangrepet. I tillegg var det 19 helseressurser, hvorav to helikoptre på stedet i løpet av oppdraget. Avhør og pågripelser ble utført i kaoset som fulgte.

Testet våpen før terrorangrepet

Høyreekstremisten Manshaus har i avhør med politiet sagt at målet hans var å drepe så mange muslimer som mulig. Nettavisen vet atffor han også har forklart at han angrer på at han ikke drepte flere på terrordagen, og at det hele er en del av en stor bevegelse for å stoppe masseinnvandring og sikre den nordiske rases eksistens.

Men angrepet mot moskeen gikk ikke etter planen.

Etter først å ha parkert bilen knotet han med å få til en livestream på Youtube med GoPro-kameraet som var festet på en hjelm. Streamen fikk han ikke til, men gikk etter hvert ut av bilen og tok med seg en grovkalibret rifle og en hagle over skulderen.

«Salongriflen og den grovkalibrede riflen var allerede ladet. Han ladet haglen og tok av sikringen. Han hadde for øvrig testet på forhånd at sikringen var av på begge de andre våpnene, så det var han klar over», står det i avhørsrapporten.

Deretter gikk han mot selve moskeen.

«Så kom han til den nærmeste døren, som ikke er hoveddøren, men en sidedør på moskéen. Og han hadde ikke egentlig tenkt så særlig konkret over hvordan han skulle komme seg inn i moskéen, fordi han visste at det var låst, men han hadde ikke tenkt noe særlig konkret på det. Så han improviserte der og da og avfyrte så kjapt han kunne fire skudd i døren og sparket seg inn, sparket inn resten av glasset», forklarte Manshaus få dager etter terrorangrepet.

Da han gikk inn i moskeen visste han at han i hvert fall hadde ett skudd igjen i riflen.

«(...) i ettertid innser han at han burde ha handlet annerledes der og da. Men han gikk nå inn, og i hovedrommet så han tre arabere stå, muslimer, iført hvitt tøy og hodeplagg og slik som de pleier å gå. Han hevet våpenet og forsøkte og skyte dem. I hvert fall én, fordi det var én kule han satt med i geværet han holdt i hendene», står det i politirapporten.

Politiet rykket ut med store ressurser. Manshaus ble raskt pågrepet og tatt hånd om av politiet. Dette til nå ukjente bildet viser terroristen i håndjern i det to politibetjenter har kontroll på ham. Han er full av blod i ansiktet etter basketaket med to av moskeens medlemmer. Politiet rev opp klærne hans for å sjekke ham for våpen. Foto: Tegning: Siv Grethe Bøhn-Pettersen / Amedia

Slått med våpen

Etter å ha bommet la han ned våpenet for å skifte til det andre våpenet han hadde over skulderen, som var haglen. Ifølge egen forklaring hevet han våpenet, og løpet, og avfyrte skudd i retning av de tre moskemedlemmene som befant seg der.

Han ønsket hvert fall å treffe én av dem, forklarte han selv.

Etter dette forteller Manshaus om en intens kamp på liv og død som endte i et realt basketak på teppet i moskeen. I rundt 20 minutter kjempet moskemedlemmene og Manshaus.

«Spesielt av én som holdt et godt tak på han. Mens siktede var okkupert med vedkommende, så tok i øyeblikket en annen haglen eller den grovkalibrede riflen – han tror det var haglen – og brukte den som en klubbe og slo (...) siktede.

Etter det tror siktede at han falt rimelig fort i bakken, kanskje ikke direkte på grunn av slaget, men fordi han rett og slett var overmannet. Så forlot de to andre araberne selve hovedrommet og løp etter det han kan formode var hjelp, mens siktede ble nødt til å slåss med denne gjenværende araberen da, muslimen, med henda», forklarte terroristen.

Bønnerommet var fullt av store blodmerker etter terroraksjonen mot Al-Noor-moskeen i Bærum. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Basketak var noe han aldri hadde vært borti før. Men han kjempet videre.

«Målet var det samme, målet var å ta livet av flest mulig muslimer, flest mulig arabere, som overhodet mulig. Og det målet var han ganske dedikert til. Så det var mye slåing og hamring på hverandre», går det frem av avhøret.

I avhør forklarte Manshaus videre at det var massevis av slag som ble delt ut i begge retninger, i tillegg til at et ble tatt kvelertak. Han sa også at han var svakere enn det han trodde, og innså at fokuset måtte være å verne seg selv for mer juling.

Innrømmer feighet

«Kanskje det var en form for feighet og et ønske om å vente på at politiet skulle ankomme, men han hadde virkelig vansker for å påkalle krefter, han følte seg veldig tappet.»

Etter hvert kom politiet til stedet og fikk separert Manshaus fra den siste av de fornærmede i moskeen.

I en egenrapport fra en politibetjent som ankom stedet går det frem at Manshaus var full av blod i ansiktet og på klærne. Han hadde også fått et kutt i bakhodet. Terroristen ble påsatt håndjern og lagt i en sideliggende posisjon som han syntes var ubehagelig.

Han ble dermed lagt på ryggen og båret bort fra selve bønnerommet og ut på gangen med skostativene før klærne hans ble revet opp.

Moskéheltene Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal ble hyllet av politiet etter at de overmannet terroristen. De ble også nominert til prisen Årets navn i 2019 i Nettavisen for sitt heltemot.

Bilder Nettavisen har tilgang til viser at terroristen hadde på seg en skuddsikker vest, en blå NATO-genser, mørk blå lue, susp, hvit singlet, svarte fingerhansker, en grønn felt-/arbeidsbukse med et brunt belte, et hvitt tørkle, røde sokker brune feltstøvler og en grønn militærhjelm hvor det var festet et GoPro-kamera.

Han spente også på seg et ammunisjonsbelte og et haglepatronbelte.

John Christian Elden representerer moskeen og deres medlemmer.

- Mine klienter er forferdet over hans uttalelser om å ville drepe flest mulig muslimer etter de feige handlingene han utførte denne dagen, og over hvor stor ondskap et hode kan romme. De setter sin lit til at rettssystemet vårt håndterer dette på beste måte, og at de aldri risikerer å se en så farlig mann ute igjen, skriver Elden til Nettavisen.

Politiet beslagla totalt tre tohåndsvåpen. To av dem var i moskeen og det siste ble funnet hjemme hos ham. Totalt sett ble det også beslaglagt flere titalls patroner til de ulike våpnene.

Manshaus lykkes aldri med å drepe noen i moskeen. I avhør har han forklart at han ble skuffet da han ankom moskeen og så at det ikke var så mange biler der.

«Det var ikke så mange biler, det var ikke så bra, men så var det, skitt au, på en måte. Objektivet var det samme, oppdraget var det samme.»

Manshaus skjøt seg inn rømningsveien til moskeen. Hovedinngangen var låst som et tiltak etter terrorangrepet mot en moské i New Zealand i fjor vår, måneder før Manshaus selv slo til i Bærum Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Planla å streame terrorangrep

Han har også forklart at han var nervøs før angrepet.

Drapsmannen og terroristen Manshaus er erklært strafferettslig tilregnelig, noe som betyr at han risikerer vanlig fengselsstraff i 21 år. I verste fall kan han ende opp med forvaringsdom.

Av GoPro-kameraet har politiet hentet ut ti filmfiler som har en total varighet på én time og ti minutter. Filmsnuttene viser Manshaus på vei til moskeen og hva han gjør på frem til han tar seg inn i moskeen, avfyrer skuddene og havner i basketak med moskémedlemmene.

I basketaket falt hjelmen, og kameraet, på gulvet. Manshaus har i politiavhør uttrykket skuffelse over at han ikke lykkes med å streame angrepet på nett, inspirert av blant andre den høyreekstreme terroristen Brenton Tarrant.

Han stod bak moskéangrepet på New Zealand i fjor vår, der 51 personer ble drept.

I avhør har Manshaus også fortalt at han syntes det var viktig å dokumentere terroranslaget for sine meningfeller.

- Jeg ønsker ikke å kommentere saken før vi er i retten, sier forsvareren til Manshaus, Unni Fries, i en kort kommentar til Nettavisen.

Heller ikke politiadvokat Hilde Strand ønsker å si noe særlig om saken.

- Temaene du skisserer skal om kort tid presenteres i retten som bevis når hovedforhandlingen starter til uken. Jeg ønsker derfor ikke å gå nærmere inn på tiltaltes politiforklaring eller andre sentrale bevis, skriver Strand i en SMS.

Kulehull i vegger var godt synlig i moskeen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Drepte stesøster med fire skudd

Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus sin 17-år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Hun er adoptert fra Kina om kom til Norge da hun var ett år i 2002.



I avhøret begrunnet Manshaus drapet med at han ville skåne sine foreldre i en fremtidig rasekrig som ville bryte ut. Han mente at personer som omgås ikke-europeiske personer vil lide, og kanskje måtte bøte med døden.

Han drepte sin stesøster fordi hun var av ikke-vestlig opphav.

I avhøret forteller Manshaus også om det siste øyeblikket med sin stesøster. Han går inn på rommet hennes mens hun ligger i sengen.

«Siktede sier at da peker han en salongrifle mot henne og sier at "nå er det nok!". Rettelse: Siktede sier at utropstegnet ikke har noe å gjøre der. Og så avfyrer han de fire skuddene.

Siktede sa ikke noe mer enn det og hun sa heller ingenting.»

Nettavisen har tidligere omtalt at terroristen dekket avdøde Johanne med dynen før han forlot rommet hennes.

Manshaus skal heller ikke ha vist noen tegn til anger for sine handlinger.

Bistandsadvokat Elisabeth Hagen, som representerer avdøde Johannes mor, ønsker ikke å kommentere saken.