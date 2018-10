Nye bompengetall: To av tre mener vi betaler for mye bompenger

Smertegrensen er nådd for folk flest.

De siste månedene har det vært et gryende bompengeopprør i store deler av landet, som i stor grad har vært utløst av økningen på Jæren og kommende hopp i Oslo.

Les også: Bompengeopprøret i flere byer

Ifølge statsbudsjettet regner staten med å hente inn hele 14,4 milliarder kroner i bompenger i 2018.

Les også: Ny rekord: Så mye bompenger er krevd inn med Frp i regjering

Smertegrensen er nådd

I en ny landsrepresentativ spørreundersøkelse Infact har gjennomført for Nettavisen, kommer det frem at folk mener smertegrensen nå er nådd:

62,3 prosent sier at de ønsker mer statlig finansiering av bompenger, mens kun 4,4 prosent sier at de ønsker mer bompenger.

- Ikke uventet på noe vis

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier til Nettavisen at tallene ikke på noen måte er uventet for ham.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

- Jeg har gått til valg på reduserte bompenger mange ganger, og det er ingen tvil om at det er en en kontroversiell form for veifinansiering. Vi har gjort mange grep for å få ned kostnadene, senest nå i statsbudsjettet hvor vi gir en halv milliard til bompengerabatter utenfor byene. Det er ingen overraskelse at tallene viser dette, og vi har klare ambisjoner om å få gjort mer, sier samferdselsminister Dale.

Han viser til at de nå nettopp har fått vedtatt prosessen med å redusere antall bompengeselskaper fra 60 til 5.

- Vi ser allerede at finansierings- og innkrevingskostnadene er på vei ned, og så ser vi på andre grep for å få ned utbyggingskostandene per meter vei. Det er grep som vil få ned bompengekostnadene, sier han.

- Har du noen trøst til aksjonistene på Jæren og i Oslo?

- På Nord-Jæren har styringsgruppen fått fleksibilitet som de har valgt å ikke benytte seg av. Det er i kommunevalg man påvirker den typen prosesser, og det kan folk i byområdene merke seg, avslutter han.

Bred motstand mot mer bompenger i alle partier

En titt på bakgrunnstallene for undersøkelsen viser at motstanden mot mer bompenger sprer seg over hele partifloraen. Både blant personer som opplyser at de stemmer Arbeiderpartiet, Frp, Høyre og Senterpartiet, sier under 4 prosent at de ønsker mer bompenger.

Men heller ikke i MDG ser velgerne ut til å være begeistret for mer bompenger:

ØKT MOTSTAND: Det har blitt stadig vanligere å se demonstrasjoner mot bompenger, her fra en aksjon mot bomringen på bybroa i Stavanger.

I undersøkelsen svarer kun 16 prosent av MDGs velgere at de ønsker mer bompenger, mens 24 prosent ønsker mer statlig finansiering av vei. Flertallet av velgerne mener at dagens bompengefordeling er god.

MDG: - Ikke overrasket

Feilmarginen blant småpartienes velgere er såpass høy at tallene ikke kan anses som signifikante, men tallene gir likevel en liten indikasjon på velgernes meninger.

Arild Hermstad er nasjonal talsperson for MDG.

- Disse tallene overrasker meg ikke. MDG er for bompenger i byene våre, fordi byer med høy luftforurensning, farlige skoleveier og kork og kaos er en dårlig by for barna og derfor også en dårlig by for alle oss andre. Vi vil bruke pengene på å styrke kollektivreiser, sykkel og gang. Det vil være bra for dem med minst, som ikke har råd til å eie bil, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG til Nettavisen.

- Men MDG er også mot veldig mange bompengeprosjekter som skal skaffe penger til å bygge overdimensjonerte luksusveier. Et eksempel er fergefri E39, som FrP liker å juble for, men som vil koste bilistene 110 milliarder kroner i bompenger. Det er jo galskap. Man kunne ha valgt å bygge gode og trafikksikre veier til en langt lavere pris. Derfor har MDG stemt mot flest bompengeprosjekter av alle partiene på Stortinget siden vi kom inn i 2013.

Undersøkelsen er gjennomført av Infact blant et landsrepresentativt utvalg i Norge på 1009 personer. Feilmarginen på totaltallene er 3 prosentpoeng.

Innfører bompenger på elbil i Oslo: Dette blir prisene

Mest sett siste uken