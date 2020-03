Nye CT-bilder avslører effekten på lungene: Ikke gitt at man blir helt frisk

Lege i USA bekrefter at skadene av koronaviruset kan være irreversible.

Se 3D-bilder av lungene øverst i saken!

En ny video utarbeidet av Dr. Keith Mortman, sjef på avdeling for thoraxkirurgi ved George Washington sykehus, viser den dramatiske effekten koronaviruset har på lungene.

Pasienten er en 59 år gammel mann, som bare dager tidligere ikke hadde noen symptomer på viruset. Pasienten trenger nå respirator for å puste, men selv ikke det er nok. I tillegg til dette behøver han også en maskin som sirkulerer og tilfører ferskt oksygen til blodet, forklarer Mortman.

Følg også: Livestudioet koronaviruset

Områdene som er markert i gult i videoen representerer de inflammerte og betente delene av lungene. Når lungene blir «angrepet» av en betennelse vil organet forsøke å isolere viruset. På 3D-bildene du kan se øverst i saken er det tydelig at infeksjonen ikke er isolert, men spredd over store deler av begge lungene.

LEGEN: Keith Mortman ved George Washington-sykehuset. Bilde: Skjermdump fra sykehusets Twitter-profil.

Dette viser hvor hurtig og aggressivt viruset tar kontroll, også hos unge pasienter, mener Mortman.

Les også: Ambulansepersonell slår full alarm i New York: - Forventer døde kropper i gatene

- En pasient med friske lunger ville ikke hatt noe gult på bildene sine, forteller Mortman.

Og legger til:

- Dette er ikke en 70-80 år gammel pasient med dårlig immunforsvar. Bortsett fra et høyt blodtrykk, har han ingen andre signifikante helseproblemer. Dette er en person som har passet sine egne saker, og uheldig nok blitt smittet... Hadde vi tatt de samme bildene om en uke, så hadde det nok sett enda verre ut, forklarer legen.

Les også: Dette er ekspertenes klokkeklare pengeråd til alle i koronakrisen

Mortman understreker også at skaden som påføres lungene ikke vil være reversibel for flere av de som pådrar seg koronaviruset.

USA er nå i verdenstoppen hva gjelder koronasmitte. Hele 123.776 er bekreftet med korona, og så langt har det omkommet 2229 mennesker av viruset i landet.

- Forferdelige bilder

Også i Norge har man avdekket effekten koronaviruset har på yngre og friske mennesker.

Anestesilege Jørgen Dahlberg, fortalte nylig til Glåmdalen at han mistenkte at deler av befolkningen ikke har innsett at dette er alvorlig for flere grupper. Også de født på - 80, -70 og -60-tallet rammes. I skrivende stund er 11 av de som har eller får intensiv behandling under 40 år.

Med Nettavisen pluss kan du lese hele saken her.



FØRSTELINJA: Disse skal sikre beredskapen ved Ahus avd. Kongsvinger. Fra venstre anestesilege Jørgen Dahlberg, smittevernoverlege Silje Bakken Jørgensen, overlege og karkirurg Frode Østrem og konstituert direktør Mette Andersen. Foto: Mathilde Lea, Glåmdalen Avis

Dahlberg, som jobber på intensivavdelingen, har jobbet med noen av de som har vært aller dårligst, og beskriver videre hva de ser på røntgenbildene som tas av pasientene.

- Hvis du blir skikkelig dårlig og ikke blir lagt på respirator, så er det jo helt klart et dødelig utfall på dem som blir rammet hardest, sier Dahlberg, og forklarer:

- Det er helt forferdelige røntgenbilder vi ser på de som får en fullstendig lungeinflammasjon. Det er nesten hvite lunger. Så de som virkelig reagerer hardt på denne sykdommen, kan potensielt dø av dette. Det er helt klart.