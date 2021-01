Nye kart viser før- og etter-bilder av skredområdet i Gjerdrum

Kartverkets nye kart viser før- og etter-bilder fra rasområdet i Gjerdrum.

Se video av Kartverkets kart over skredområdet i Gjerdrum før og etter raset:



Dette er saken: Natt til 30. desember 2020 tok et kvikkleireskred med seg flere bolighus i boligområdet Nystua i Gjerdrum kommune i Romerike.

I 04-tiden rykket politiet til hendelsen. Minst ni boligbygg, bestående av 31 boenheter ble tatt av skredet. Samme dag opplyste politiet at 26 personer ikke var gjort rede for. Utover ettermiddagen ble tallet stadig redusert. Ti personer ble til slutt antatt omkommet.

Hittil er syv personer funnet omkommet i skredet. Tre personer er fortsatt savnet.

Letemannskapene har underveis opplevd utfordringer i letearbeidet grunnet været, og utfordrende arbeidsforhold i skredområdet.

5. januar gikk det et mindre ras, som en avskalling av skredkanten. Dette gjorde at redningsmannskapene som var i arbeid like ved måtte evakuere.

Samme dag skiftet aksjonen status fra redningsaksjon til leteaksjon, da politiet nå var sikre på at alle de savnede var omkommet.

Etter to ukers opphold i leteaksjonen, ble søket etter de antatt omkomne startet opp igjen. Det pågår fremdeles søk etter tre savnede personer.

