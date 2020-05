Nye korona-tall for hele landet snur korona-situasjonen på hodet

Oslo kan være nesten ferdig med viruset - slik er det ikke i hele landet.

I en ny rapport datert 3. mai, men nettopp offentliggjort har Folkehelseinstiuttet beregnet det såkalte reproduksjonstallet (R-tallet) for alle fylkene i Norge.

Her kommer det frem at Oslo, som har vært definert som episenteret for smitten i Norge, har et av de aller laveste smittetallene i Norge med et reproduksjonstall på 0,60.

Det er bare de to fylkene Agder og Troms og Finnmark som har et lavere tall.

Samtidig kommer det frem at spesielt Innlandet og Rogaland har hatt en betydelig økning i sine smittetall den siste tiden. Innlandet nærmer seg nå 1-tallet, etter å ha hoppet fra 0,57 til 0,84.

R-tallet viser hvor mange nye personer hver syke i snitt smitter. Er tallet under 1, dør smitten sakte ut.

Får stor betydning for sykehusene

Det endrede smittetallet får til dels store konsekvenser på utviklingen på sykehusene fremover. Mens Oslo i dag har klart flest respiratorpasienter, tror FHI at Innlandet, Oslo og Rogaland vil ha like mange respiratorpasienter 24. mai.

FHIs beregning av antall pasienter innlagt med respiratorbehov.

Beregningene til FHI viser samtidig at Rogaland 17. mai vil ha flere smittede i befolkningen enn Oslo

Frykter stor oppblomstring utenfor Oslo

På lenger sikt ser Folkehelseinsituttet for seg at bølgen i Oslo nå mer eller mindre er over, der det er svært liten sannsynlighet for en større oppblomstring utover høsten.

For stort sett alle andre fylker er det ifølge beregningene en mye større risiko for at de kan oppleve en smittetopp som er betydelig større enn hva man har vært gjennom.

FHIs siste modellering av sykehusinnleggelser frem i tid. De tror det er liten sannsynlighet for at Oslo får en oppblussing, men de frykter at Rogaland og flere andre fylker kan få en betydelig verre situajson enn de har vært gjennom. (Mørk blåfarge = høy sannsynlighet, lysere blåfarge = mindre sannsynlighet)

Modellering av antall sykehusinnleggelser

Stor forskjell på hvor mange smittede som er oppdaget

En annen rapport viser at Folkehelseinstiuttet tror det er stor forskjell på hvor stor andel av de som faktisk er korona-smittet, som faktisk har fått påvist sykdommen.

Mens 7900 personer har fått påvist smitten 5. mai, mener de at det reelt er 51.200 personer som er smittet i hele Norge. Det betyr at bare 15 prosent av de syke har fått påvist sykdommen.

Forskjellene er derimot store mellom fylkene: