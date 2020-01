Nye lavtrykk gir regn og ny vindøkning

Vestlandet og Trøndelag får kraftigst vind de neste dagene. Agder og Rogaland får mest regn.

Torsdag morgen blåser det fortsatt godt på kysten av Nord-Vestlandet og Midt-Norge, men vinden skal roe seg litt utover dagen, opplyser Meteorologisk institutt.

De varsler at Vestlandet og Trøndelag får kraftigst vind de neste dagene.

- Nye lavtrykk kommer inn fra sørvest og gir ny vindøkning fra fredag og lørdag, skriver meteorologene på Twitter.

Nedbørsområde på vei inn

Fra sent torsdag kveld kommer nok et nedbørområde inn fra sørvest.

- Mest regn blir det Agder og Rogaland som får, men utover fredagen skal nedbøren bevege seg østover. Da kan også Østlandet få det litt vått, ifølge meteorologene.

NEDBØR: Slik ser nedbørsprognosene fra Meteorologisk institutt ut med lavtrykk som kommer inn mot Norge fra sørvest. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

Dytter lavtrykk mot Norge

Onsdag forklarte statsmeteorolog Pernille Borander overfor Nettavisen at det er høytrykk over Sentral-Europa som gjør at lavtrykkene dyttes inn mot Norge.

Dette har vært gjennomgangsmelodien i en periode nå:

– Værsituasjonen som har vært, med lavtrykkene som kommer innover landet ett og ett, vil fortsette, ifølge Borander.

Derfor blir det både vind og nedbør inn mot helgen for store deler av landet.

VÆRVARSEL: Slik ser værvarselet ut for Bergen, Florø, Ålesund, Molde og Kristiansund de nærmeste dagene, ifølge Yr.no. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)





Se de siste Twitter-meldingene fra Meteorologisk institutt her: