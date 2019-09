Nye medlemmer strømmer til MDG

Miljøpartiet De Grønne har fått over hundre nye medlemmer det siste døgnet.

Partisekretær Torkil Vederhus opplyser til Nettavisen ved 13-tiden tirsdag, at Miljøpartiet De Grønne har fått inn 128 nye medlemmer de siste 24 timene.

- Det er helt fantastisk at folk ikke bare stemmer på oss, men vil også være medlemmer for å være med oss videre i arbeidet med å få gjennomslag for grønn politikk, både lokalt og nasjonalt. Det blir viktig for oss å bygge partiet videre mot stortingsvalget om to år, sier Vederhus til Nettavisen.

Totalt har partiet 9000 medlemmer.

- Har fått øynene opp

- Jeg tror det åpenbart er veldig mange i denne valgkampen som har fått øynene opp for at vi står knallhardt på kravene, og at dette er noe de har lyst til å være med på, sier Vederhus.

MDG har gjort sitt beste valg noensinne. I hovedstaden gjorde MDG et brakvalg med en valgoppslutning på hele 15,2 prosent. Dette er en oppgang på 7 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

- Skapt historie

På landsbasis fikk MDG 6,7 prosent - en oppgang på 2,4 prosentpoeng.

- I dette valget har MDG gått kraftig frem i hele landet. Vi har vist at det å gjennomføre en radikal klimapolitikk er populært, sa MDGs 1. kandidat i Oslo, Lan Marie Berg, til Nettavisen på valgnatten.

- Vi har skapt historie i dag. Det vet vi. Selv om vi ikke er helt sikre på tallene, så har vi klart å skape historie. For første gang har et helgrønt parti virkelig brutt igjennom i Norge, sa Une Bastholm, MDGs andre nasjonale talsperson og partiets eneste stortingsrepresentant, mandag kveld, ifølge NTB.

