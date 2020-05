Nye opplysninger: Philip Manshaus fikk skuddsikker vest i posten to dager før terrorangrep

Gjorde også flere våpensøk på Finn.no.

Forrige uke omtalte Nettavisen nyheten om til da ukjente bilder av terroristen Philip Manshaus.

Da han gjennomførte terrorangrepet i fjor høst hadde han blant annet på seg beskyttelsesutstyr, hjelm med GoPro-kamera, NATO-genser og en skuddsikker vest.

Dokumenter Nettavisen sitter på viser at Manshaus fikk tilsendt den skuddsikre vesten to dager før angrepet.

Dette kommer frem i en hittil ukjent rapport fra Tolletatens etterretningssenter, som er unntatt offentlighet.

Her kan du lese alt om terrorrettssaken i Bærum.

Faren vurderte å anmelde

«Vernevest importert og utlevert mottaker 8. august 2019. Avsender NAVO Group som selger varer via nettstedet XXX. Dette er en avsender Tolletaten er kjent med at privatpersoner importerer blant annet vernevester fra», heter det i rapporten.

Det går også frem at Manshaus fikk GoPro-kameraet, som han brukte til å filme terrorangrepet, få dager før han slo til. Kort tid før terrorangrepet forsøkte han å verve seg til den nynazistiske organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

Det var 10. august i fjor at han drepte sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, som er adoptert fra Kina. Manshaus har i avhør forklart at han drepte henne fordi hun ikke er av «nordisk rase».

Les også: Ukjente meldinger fra avdød stesøster: «Philip er rasistisk og hatefull. Jeg føler meg ikke trygg»

Bilder viser blodflekker og kulehull etter skyting og basketaket da Phillip Manshaus tok seg inn i moskëen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Deretter utførte han et mislykket terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum. Manshaus har i avhør forklart at han ville drepe så mange muslimer som mulig, noe han også har gjentatt under sin forklaring i retten.

Rettssaken mot ham startet torsdag forrige uke, i Asker og Bærum tingrett. Han er tiltalt for begge handlingene og erkjenner å ha utført dem. Han nekter likevel straffskyld.

I retten kom det også frem at Manshaus' far vurderte å anmelde ham eller å sende en bekymringsmelding til politiet etter at han hadde fått den skuddsikre vesten.

I dokumenter Nettavisen har tilgang til går det også frem av politirapporter at han gjorde flere våpensøk på Finn.no. Blant søkene han har gjort er «luftgevær», «gammelt balltre», «gammel revolver» og «gammelt luftgevær».

Les også: Manshaus skal ha planlagt terrorangrep i Oslo sentrum

Philip Manshaus på gulvet i moskeen etter at han var pågrepet og kontrollert av politiet. De måtte rive klærne hans opp for å sikre at han ikke hadde flere våpen. Nettavisen har tilgang til bildene, men gjengir dem som tegning av kildevernhensyn. Foto: Tegning: Siv Grethe Bøhn-Pettersen / Amedia

- Fint gevær du har

I juni 2019, kort tid før han sendte søknad til den nynazistiske organisasjonen Den Norske Motstandsbevegelsen, kontaktet han en mann gjennom Finn for å kjøpe et luftgevær.

«Hei! Fint gevær du har der, jeg ser du har skrevet at det er i bra stand, men mest sannsynlig blir jeg allikevel nødt til å gjøre litt forebyggende arbeid for at det skal vare noe særlig lenger, har du åpnet geværet og sett på fjæren? Jeg kjøper det gjerne av deg for 500.-. Vennlig hilsen Philip Manshaus», skrev terroristen i en melding på Finn.

Den videre korrespondansen viser at det ble avtalt pris og tidspunkt for treff, men det dokumenterer ikke at kjøpet ble gjennomført.

Det er heller ikke ulovlig for personer med våpenkort å kjøpe og selge våpen til hverandre, så lenge de blir registrert. I rapporter Nettavisen har tilgang til går det frem at Manshaus fikk våpenkort til luftgevær i 2017. Det er ukjent om personen som skulle selge geværet til Manshaus hadde våpentillatelse.

Les også: Philip Manshaus skal ha planlagt terrorangrep i Oslo sentrum

Både forsvarer for Manshaus, Unni Fries, og statsadvokat Johan Øverberg, forteller at de ikke vil kommentere opplysninger som ikke er lagt frem i retten.

Under etterforskningen gjorde politiet et omfattende arbeid med å kartlegge terroristens internettsøk, blant annet kjøp og hvem han kommuniserte med. Politiet sikret seg bankutskrifter fra alle hans kontoer, alle overføringene han hadde gjort på betalingstjenesten Vipps, kommunikasjon i sosiale medier og på ulike nettforumer.

Det er også kartlagt hvilke aktiviteter han har drevet med. I rapporter kommer det frem at Manshaus var medlem av Stor-Oslo Skyteklubb.

Les også: PST-rapport: Derfor fulgte de ikke opp tips om terroristen Philip Manshaus

Ingen anger

I perioden 21. april 2018 til 9. juli 2019 skal han ha vært der 13 ganger.

Det siste besøket var altså én måned før han begikk drapet og terrorhandlingen.

Et vitne har i politiavhør forklart at Manshaus ble medlem 4. april 2018 og tok sikkerhetskurs som ble bestått 11. april samme året.

Da Manshaus forklarte seg i retten torsdag beklaget han til sine høyreekstreme meningsfeller for at han ikke fikk utrettet mer skade under terrorangrepet. Han uttrykket heller ingen anger for drapet av sin stesøster.

Manshaus ble erklært strafferettslig tilregnelig av tre sakkyndige. I samtaler med dem sa han også at han angret på at han ikke drepte flere under terrorangrepet.

Han brukte farens våpen til å drepe Johanne og utføre terroren. Ingen ble alvorlig skadd i moskeen. Manshaus ble overmannet og slått av to eldre menn. I det første fengslingsmøtet, to dager etter terrorangrepet, var han forslått og hadde tydelige skader i ansiktet.

Muhammad Rafiq (t. v.) forlater tingretten sammen med sin bistandsadvokat, Abdul-Satar Ali etter å ha vitnet i saken. Foto: Alexander Vestrum / NTB scanpix

Dunket geværkolben i hodet

Norskpakistaneren som overmannet Philip Manshaus i moskeen i Bærum, forklarte seg i Asker og Bærum tingrett fredag.

– Jeg holdt ham hele tiden. Han glapp nesten unna tre ganger, og da tenkte jeg at hvis han glapp unna én gang, var jeg død, sa 66 år gamle Muhammad Rafiq.

Ifølge tiltalen ble Manshaus overmannet av Rafiq før han rakk å løsne skudd. I basketaket avfyrte han to skudd med hagla uten å treffe noen, heter det.

– Da han avfyrte de to skuddene, tok jeg tak i ham. Da jeg tok tak i ham, mistet han ammunisjonen og begge våpnene, og så kastet jeg ham i bakken, sa Rafiq.

Han fortalte at Manshaus blant annet hadde stukket fingeren i øyet på ham, sparket ham i foten og spyttet på ham.

66-åringen forklarte at den ene av de tre mennene forlot moskeen, mens 75 år gamle Mohammad Javed Iqbal dunket geværkolben i Manshaus' hode.