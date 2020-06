Nye opplysninger: Politiet fant minst to klesplagg fra Anne-Elisabeth på badet der de mener hun ble drept

I tillegg skal de ha funnet et håndkle. Tom Hagens blod er også funnet på badet.

Anne-Elisabeth Hagen har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018. Denne dagen skal hun ha blitt drept, ifølge politiet, og ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til dette.

Han har hele tiden nektet straffskyld og enhver befatning med forsvinningen.

I september i fjor omtalte NRK nyheten om at politiet hadde beslaglagt strips inne i huset. I tillegg skal det ha blitt funnet personlige eiendeler tilhørende Anne-Elisabeth.

Nettavisen har fått nye detaljer knyttet til funn på det politiet mener er åstedet for drapet.

Her kan du lese alt om forsvinningssaken i Lørenskog.

Fant Anne-Elisabeths klær på badet

Kilder opplyser at politiet beslagla en sølvgrå taperull som de har undersøkt om kan knyttes til drapshandlingen. Tapen ble funnet oppå en safe like ved inngangsdøren som Hagen-ekteparet hadde stående.

Dette er kort avstand til åstedet, et bad i husets første etasje, hvor politiet har en teori om at hun skal ha blitt kvalt, får Nettavisen opplyst. På det lille badet, som ikke har dusj, skal det ha blitt funnet klesplagg, heriblant en bukse. I tillegg skal det ha blitt funnet et håndkle.

Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt sporløst forsvunnet. Foto: Privat. Brukes med tillatelse.

De skal også ha funnet biologiske spor som kan knyttes til kvelning. Politiet ønsker ikke å kommentere dødsårsaken.

- Spørsmålet er etter min mening litt ladet. Det er aldri kommentert eller sagt noe fra vår side om det. Så jeg har ingen kommentar til noe av det du anfører, sier påtaleleder Haris Hrenovica til Nettavisen.

- Du vil ikke kommentere hva dere mener er dødsårsaken?

- Nei, på ingen måte. Det er derfor vi etterforsker, og vi ønsker fortsatt å belyse saken nærmere. Vi ønsker ikke å spekulere eller bidra til spekulasjoner.

Blodfunn på badet

Nettavisen får også bekreftet at det er funnet mindre mengder blod fra Tom Hagen på badet, noe Romerikes Blad omtalte allerede i slutten av mai.

Politiet har også funnet mindre mengder blod fra Tom Hagen på dørkarmen til ytterdøren, som er like ved badet. I tillegg er det gjort funn av DNA fra ham på sandaler tilhørende Anne-Elisabeth. De ble funnet et annet sted i huset.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere Nettavisens opplysninger.

Nettavisen er kjent med at blodfunnene ble lagt frem som en del av en lang rekke indisier da politiet begjærte varetektsfengsling av Tom Hagen i Nedre Romerike tingrett i slutten av april.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet i Sloraveien 4 i oktober 2018, og politiet tror hun er drept. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Tom Hagen ble etter ti dager i fengsel løslatt. Lagmannsretten mente det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for det han er anklaget for.

Det er svært uvanlig at noen som er siktet for drap blir løslatt i forbindelse med begjæring om fengsling.

Politiet ønsker ikke å kommentere lagmannsrettens vurderinger.

- Hvorfor knytter dere blodfunnene til drap?

- Det har jeg ingen kommentar til. Jeg ønsker ikke å bidra til spekulasjoner av bevis som er funnet og sikret på åstedet. Det er bevisforspillelsesfare i saken og vi ønsker ikke å bidra til at den faren skal bli økt ved at jeg kommenterer slike ting, sier Hrenovica.

Ifølge opplysninger Romerikes Blad sitter på har Tom Hagen og hans forsvarer, Svein Holden, argumentert sterkt mot at blodsporene er relevante. Blant annet fordi Tom Hagen skal ha alibi for tidspunktet politiet mener at Anne-Elisabeth ble drept.

Politiadvokat Haris Hrenovica. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Politiet ønsker heller ikke å kommentere funn av klær og håndkleet på badet.

- Vi er midt i en svært krevende etterforskning av en veldig alvorlig sak. Bevisforspillelsesfaren er fortsatt til stede, den kan være ødeleggende for etterforskningen. Vi forstår at det er voldsomt behov for å vite mest mulig om denne saken der ute, men vi har en jobb å gjøre. Jobben er å etterforske saken. Vi kan dessverre ikke kommentere det, sier Hrenovica.

Politiet har tidligere bekreftet til VG at det er gjort funn av Anne-Elisabeths blod i boligen i Sloraveien 4 i Lørenskog.

Politikilder: Optimistisk stemning

Etter det Nettavisen får opplyst er det fortsatt optimisme blant etterforskerne i Øst politidistrikt med tanke å oppklare hendelsesforløpet i boligen og hva som faktisk skjedde med Anne-Elisabeth Hagen. Det snakkes også om et mulig gjennombrudd kan komme i løpet av den kommende tiden, slik ting ser ut per nå.

Den samme optimismen var der også i fjor høst, og Nettavisen har tidligere omtalt at de allerede da vurderte en pågripelse av Tom Hagen, men det ble ikke noe av.

Politiet mener milliardæren Tom Hagen blant annet skal ha hatt et økonomisk motiv for å drepe Anne-Elisabeth, og han har i flere avhør blitt grillet om ektepakten som de mener fordeler verdier og formue skjevt mellom Tom og Anne-Elisabeth.

Dette er én av sidene i trusselbrevet Tom Hagen fant da han kom hjem til huset 31. oktober 2018. Nettavisen har tilgang til det faktiske brevet, men har gjengitt innholdet i et nytt dokument av kildevernhensyn.

Ifølge Kapital skal Tom Hagen ha vært god for 1,9 milliarder kroner i 2019. Da Anne-Elisabeth Hagen forsvant, 31. oktober 2018, skal han ha vært god for 1,7 milliarder kroner.

De siste tilgjengelige skattetallene for Anne-Elisabeth Hagen, fra 2018, viser en skattbar inntekt på 273.000 kroner, og en formue på 172.000.

Politiet etterforsket opprinnelig saken med kidnapping som sin hovedhypotese, men endret dette i slutten av juni i fjor. Politiet mener kidnappingen er en fingert handling for å dekke over et drap, og uttalte at det var en tydelig planlagt villedning av politiet etter at Tom Hagen ble pågrepet.

Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen har vært gift i 49 år. Foto: Privat. Foto brukes med tillatelse.

Trusselbrev sentralt

Da Tom Hagen kom hjem fra jobb, midt på dagen, fant han også et trusselbrev på fem sider. Nettavisen og andre medier har fått tilgang til dette. Her går det blant annet frem at de påståtte kidnapperne følger med på Tom Hagen, ett av hans barn og barnets ektefelle.

I brevet, som er skrevet på gebrokkent svensk, engelsk og norsk, kommer det frem at de antatte kidnapperne krevde 9 millioner euro, tilsvarende rundt 86 millioner kroner i oktober-november 2018.

Trusselbrevet er sentralt i etterforskningen. Politiet har gjort omfattende undersøkelser for å prøve å avdekke om personen har norsk som morsmål og bevisst ha skrevet feil for å villede politiet.

VG har tidligere meldt nyheten om at Tom Hagen betalte 1,3 millioner euro i begynnelsen av juli 2019, i underkant av 15 millioner kroner, til antatte kidnappere.

Dette var altså kort tid etter at politiet offentlig hadde endret sin hovedhypotese.

Men familien har ikke mottatt noe livsbevis fra Anne-Elisabeth Hagen. Det politiet mener er det siste livstegnet fra henne er en telefonsamtale hun hadde klokken 09.14 dagen hun forsvant. Samtalen skal ha vart i to minutter og ha vært med et familiemedlem.

Ektepakt mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Skjermdump

De siste ukene har forholdet mellom Hagen-leiren og politiet kjølnet fullstendig. Tom Hagen ønsker heller ikke å la seg avhøre lenger.

- Hvor viktig anser dere Tom Hagens forklaring er for å opplyse saken?

- For sakens opplysning er det selvsagt en fordel om dem politiet ønsker å avhøre er villig til det. Vi respekterer imidlertid Tom Hagens rett som siktet til å nekte å stille til avhør, sier Hrenovica.

- Hva mener politiet om at han ikke lenger ønsker å avhøres av politiet?

- Det tar vi til etterretning.