USAs president Donald Trump har bestemt seg for å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, ifølge Washington Post.

Helt siden begynnelsen av måneden har det versert påstander i amerikanske medier om at McMaster er på vei ut, men dette er tidligere blitt avvist av Trump-talskvinne Sarah Sanders.

Torsdag skriver imidlertid flere amerikanske medier at McMasters tid som presidentens rådgiver snart er over.

Washington Post siterer fem kilder med kjennskap til saken på at Trump leter etter folk som kan erstatte McMaster, men at presidenten er villig til å bruke tid på jobben for å unngå å ydmyke rådgiveren og for å ha en erstatter på plass før han sparkes.

Nyheten kommer få dager etter at president Donald Trump sparket utenriksminister Rex Tillerson og sin personlige assistent John McEntee.

