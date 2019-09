Nye prøver gir ikke svar på hvorfor hunder dør

Veterinærinstituttet mener å kunne utelukke flere ting etter nye prøver.

Veterinærinstituttet skriver i en pressemelding tirsdag at det ut fra sykdomshistorie og patologiske funn ikke er sannsynlig at det er snakk om algeforgiftning. Trolig er det heller ikke slåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest som har gitt sykdom blant hundene.

Hundesykdommen har tatt livet av 26 hunder den siste tiden, og flere har fått symptomer. Det er ikke kjent om det er en sammenheng mellom dødsfallene. Ifølge Mattilsynet er det registrert sykdomstilfeller i 14 av 18 norske fylker, men hovedtyngden av tilfellene er fremdeles fra Østlandet.

Hunden fra Sogn og Fjordane som har blitt obdusert tirsdag, viser ifølge Mattilsynet de samme tegnene på blodig tarmbetennelsene som de andre døde hundene.

Hittil er det ikke funnet fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med tanke på alder, rase, foring, turområder og kontakt med andre hunder, opplyser de i en pressemelding.

Veterinærinstituttet sendte søndag ut registreringsskjema til veterinærer og dyreklinikker over hele landet. En spørreundersøkelse er sendt ut for å samle inn og registrere informasjon til analyse. Det er sendt SMS til 2.000 veterinærer over hele landet, og epost er sendt til klinikkene.