Nye regler for hvem som skal testes for korona-sykdom

Helsepersonell med milde symptomer skal ikke lenger testes med en gang.

Det har blitt meldt om lav tilgang på testutstyr for koronaviruset, og at lista for å teste folk for korona-viruset er lagt svært høy.

Fredag morgen har Folkehelseinstituttet sendt ut en «presisering» av kriteriene for å bli testet for koronaviruset.

- For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes. Videre presiseres det nå at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de testes. Gruppen av sårbare personer er også bedre definert, skriver Folkehelseinstiutettet.

De sier samtidig at de ikke ønsker at folk flest med luftveisinfeksjoner skal testes.

Dette er de nye retningslinjene:

Hvem bør testes?

Disse gruppene bør prioriteres for testing:

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:

Har behov for innleggelse.

Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.

Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. (Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn).

Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).

Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.

Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen.

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.

Forkjølet?

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid- 19.

– Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.