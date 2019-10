Nye regler for Uber kan føre til kaos ved Los Angeles internasjonale lufthavn

LAX tar grep for å minske trafikkorken ved flyplassen.

LOS ANGELES (Nettavisen): Los Angeles er kjent for sin enorme mengde biler. Å stå i kø er en del av hverdagen for innbyggerne i storbyen der rush-tiden gjerne varer til godt over 19.

Dette er spesielt gjeldende ved Los Angeles internasjonale lufthavn. Der er det tett trafikk uansett tid på døgnet, og man må regne med svært god tid når man skal hente eller slippe av passasjerer.

Fram til nå har det vært vanlig for passasjerer som lander på LAX å bruke taxiformidlingstjenestene Uber eller Lyft til å komme seg vekk fra flyplassen. Dette har foregått på avgangsnivået, som i likhet med på Gardermoen ligger i øvre etasje.

Dette har bidratt til å øke den store trafikkorken ved flyplassen, ettersom passasjerer både hentes og slippes av på samme nivå. Uber og Lyft utgjør totalt 27 prosent av biltrafikken ved LAX.

Utbyggelse av flyplassen og et økende antall flypassasjerer har også spilt inn, og biltrafikken har økt over femti prosent de siste tiåret, ifølge Los Angeles Times.

Nå har det blitt tatt grep på Los Angeles internasjonale lufthavn, som er den nest største i USA og fjerde største i verden basert på antall besøkende.

LAX: Los Angeles internasjonale flyplass er blant verdens største. Foto: Damian Dovarganes (AP/NTB Scanpix)

Nye hente-regler

Tidligere denne måneden ble det klart at LAX forbyr Uber, Lyft og taxier å plukke opp passasjerer ved terminalene på avgangsnivå.

Les også: Nytt vitne ryster Det hvite hus

Nå må passasjerene ta seg til et eget område ved en parkeringsplass utenfor terminalområdet for å bli plukket opp. Der har flyplassen utstyrt parkeringsplassen med blant annet med gratis internett, toaletter, ladestasjoner for mobiltelefoner og sitteplasser.

HENTESTASJON: Slik vil området der passaserer skal bli plukket opp, se ut Foto: LAX

Området er på det meste 20 minutter i gangavstand, men det blir også satt opp shuttle-busser som vil gå omtrent hvert femte minutt.

Uber vil gi instruksjoner i appen om hvor man må gå, og det vil ikke påvirke når man skal til flyplassen. Da kan man som før bli sluppet av ved terminalen man skal til.

NYTT OMRÅDE: Den gule firkanten markerer der passasjerer nå må ta seg til for å bli plukket opp av Uber, Lyft og drosjer. Foto: Google Maps

Endringene trer i kraft i dag, tirsdag 29. oktober, og flere frykter kaos – spesielt i starten.

Kaos oppstod

San Francisco internasjonale lufthavn innførte i sommer samme regler. Der gikk det bra, helt til den første helgen. Den store mengden passasjerer søndag kveld førte til et overveldende antall biler som skulle plukke opp passasjerer ved det angitte området.

Flere sjåfører skal ha kansellert turen sin i ren frustrasjon, og ventetiden ble tredoblet, ifølge Los Angeles Times. Avisen skriver imidlertid at omtrent en måned etter endringene ble innført, var problemene så godt som borte, blant annet etter at flyplassen åpnet en ny innkjørsel til området.

PROTEST: Uber og Lyft har tidligere vært i hardt vær på LAX. Her fra da sjåfører i mai protesterte ved flyplassen mot det de mener er for dårlig vilkår fra selskapene for sjåfører. Foto: Mark Ralston (AFP/NTB Scanpix)

I Los Angeles frykter man lignende innkjøringsproblemer, noe man er klar over ved flyplassen.

- Dette må fungere bra fra dag én, vi vet det. Vi jobber veldig hardt for at det ikke skal være en innkjøringsperiode, sier Keith Wilschetz, visedirektør for byrået som driver LAX, til Los Angeles Times.

Uber advarte

Flere passasjerer har uttrykt skepsis over endringene, og også Uber har advart LAX om at det vil oppstå lange køer og trafikkorker.

Uber har fått 37 plasser ved det tilegnede området, noe selskapet mener ikke er nok. Uber-sjåfører plukker opp omtrent 500 passasjerer hver time ved LAX, og antallet mer enn dobles når det er på sitt travleste, skriver Los Angeles Times.

- Uten en signifikant utvidelse av plassen, venter vi at det vil bli et lavt nivå på servicen, skrev Uber i et brev til LAX tidligere denne måneden. Selskapet mener området må ha dobbelt så mye plass og flere inn- og utganger for biler.

Les også Uber åpner for comeback i Norge

Nå vil det bare være to utganger fra området, noe Uber frykter vil skape en flaskehals. De mener også at shuttle-bussene vil bidra til å skape trafikkorker.

En talsperson for flyplassen har uttalt at de har gjort omfattende trafikkundersøkelser og er trygge på at området vil ha nok kapasitet.

TRAFIKK: Det er ikke uvanlig med lange køer ved LAX, i likhet med mange andre steder i Los Angeles. Foto: David Mcnew (AFP/NTB Scanpix)

Endringene ved LAX skal vare fram til byggingen av en flytogbane er ferdig, noe som etter planen skal skje i 2023. Det nye flytoget vil frakte passasjerer mellom terminaler, til bilutleieanlegg, et knutepunkt for bakketransport og en metrostasjon.

Byggingen av flytoget, samt en overhaling av selve flyplassen med en kostnad på nesten 130 milliarder kroner, er viktige deler av en rekke samferdselsprosjekter som Los Angeles har planlagt for å lette trafikkaoset før byen er vertskap for Sommer-OL i 2028.