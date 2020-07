Nye reiseråd gjelder fra i dag - hit kan du reise på ferie

Spania, Frankrike og Storbritannia har registrert flere tusen nye smittetilfeller den siste uken. I dag åpner Norge for feriereiser dit.

Fra og med i dag, onsdag 15. juli, er følgende land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området unntatt fra Utenriksdepartementets reiseråd som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land:

Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Grønland, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike samt regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige.

Dette er landene som nå har fått grønn farge på Folkehelseinstituttets reiseråd-kart, men Folkehelseinstituttet understreker selv at grønn farge ikke betyr at det er trygt å reise til disse landene.

Spania: 3440 nye smittetilfeller på én uke

I flere av disse landene registreres det fortsatt høye smittetall og dødstall. Bare de siste sju dagene er det registrert 3440 nye smittetilfeller og ti koronarelaterte dødsfall i Spania. I Frankrike er det tilsvarende 3567 smittetilfeller og 96 døde. I Storbritannia er det registrert 3784 nye smittetilfeller og 439 nye dødsfall og i Italia 1274 nye smittetilfeller og 68 dødsfall, viser uketall fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) per 14. juli.

Storbritannia har så langt registrert 291.373 smittetilfeller og 44.968 døde (det offisielle tallet omfatter kun personer som døde på sykehus og sykehjem etter å ha testet positivt). Italia har 243.344 smittet, 34.984 døde. Frankrike 172.377 smittet, 30.029 døde. Spania har 303.699 smittet, 28.409 døde

Spania, Italia, Frankrike og Storbritannia er noen av nordmenns foretrukne ferieland som nå er inne på den grønne listen som åpner for fritidsreiser uten karantene. I noen av disse landene viser kurvene nå at smittespredningen er på vei oppover igjen. Illustrasjonen er hentet fra Oxford-baserte Our World in Data. Foto: (Our World in Data)

Unntas karanteneplikten

Endringen i reiserådene betyr at landene som er markert med grønt nå tilfredsstiller kriterier for å unntas karanteneplikten. For reisende fra land som er markert med rødt er det fortsatt 10 dagers karantene som gjelder ved innreise til Norge.

‒ Åpning av grensene vil medføre en økt risiko for import av smitte til Norge, og dermed risiko for spredning innad i Norge. Reise ut av landet vil også medføre økt risiko for smitte til de reisende. Jo større forskjellen i smittepress mellom Norge og avreiselandet eller oppholdslandet er, jo større risiko vil det være for at reisende er smittet, uttaler fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet ifølge FHIs nettsider.

Han understreker at når et land er markert med grønt betyr dette ikke at norske myndigheter oppfordrer nordmenn til å reise dit. Personer i risikogruppene oppfordres til å være spesielt varsomme.

Tall fra Det europeiske smittevernbyrået ECDC med tall for smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uke 26 og 27. Foto: (ECDC)

- Dersom du reiser til et land med grønn farge på kartet er det viktig at du følger med på helsemyndighetenes råd i det landet du har reist til. Spesielt er dette aktuelt dersom det registreres lokale utbrudd som får konsekvenser for området du er i, sier Forland.

Landene på rød liste

De landene i EØS/Schengen-området som UD fortsatt fraråder reiser til, om det ikke er strengt nødvendig, og som fortsatt står på rød liste, er Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania, deler av Sverige og Ungarn.

Endringene i reiserådene ble varslet 10. juli og publisert på regjeringen.no.

Folkehelseinstituttet skal oppdatere oversikten over hvilke land og regioner som tilfredsstiller smittekriteriene i utgangspunktet hver 14. dag. Informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette reiserådet gjelder til og med 20. august.