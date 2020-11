Nye sjokktall: Foreslår seks ukers lockdown for å unngå «et helvete»

- Det vi nå må forstå, er at vi er på vei inn i et covid-helvete.

NEW YORK (Nettavisen): Koronabølgen i USA når stadig nye høyder og på onsdag denne uken ble det meldt om 140.000 nye smittede. Over 10,4 millioner mennesker er nå smittet, og nå dør det nesten 2000 personer daglig i USA, noe som er det høyeste tallet siden mai i år.

Les også: Lege fikk sparken av Trump - nå får han toppjobb av Biden

Men selv om det er ekstremt høye tall, er det enighet om at dette ikke er toppen.

Legen Michael Osterholm, som nylig ble utnevnt til rådgiver for påtroppende president Joe Biden når det gjelder koronakrisen i landet, sier til CNBC at USA nå er på vei inn i en veldig mørk vinter.

- Det Amerika nå må forstå, er at vi er på vei inn i et covid-helvete. Det skjer nå, sier Michael Osterholm, som også er direktør ved Center of Infectious Disease Research and Policy ved University of Minnesota, til CNBC.

Les: - De fire skammelige årene til en forb... rasist er over

Tredje bølge

USA rammes nå av det noen kaller en tredje bølge av pandemien, med en stadig mer eksplosiv økning av smittede siden september.

Innleggelser på sykehus og dødsfall er nå også på vei oppover, noe som typisk skjer noen uker etter at smitten øker.

Les også: Texas første delstat i USA med én million koronatilfeller

I over en uke er det nå registrert over 100.000 smittede hver dag, og tallet øker nesten for hver dag som går.

Smitten sprer seg nå over nesten hele landet, ikke minst i Midtvesten og præriestatene. Blant statene som melder om nye rekordtall, er Illinois og North Carolina, Utah, Kentucky og New Mexico.

Les mer - De fire skammelige årene til en forb... rasist er over

- Har ikke nådd toppen

- Vi har ikke engang kommet nærheten av toppen, og som sådan blir sykehusene våre nå overbelastet, sier Osterholm. Som legger til:

- De neste tre til fire månedene vil være de klart mørkeste av pandemien.

I et intervju på onsdag sier Osterholm også at en ny lockdown på fire til seks uker kan være med på å få kontroll på pandemien og gjenopplive økonomien i landet.

Les: Michelle Obama kaller Trump rasist og løgner

Osterholm sier til Yahoo Finance at en slik lockdown vil få ned antall nye tilfeller og sykehustallene i påvente av den nye vaksinen som Pfizer annonserte denne uken.

- Vi kunne betalt for en støttepakke akkurat nå for å dekke alle lønningene, tapte lønninger for enkeltarbeidere, for tap til småbedrifter, til mellomstore selskaper eller by-, delstats- og fylkesmyndigheter. Vi kunne gjøre alt dette, og hvis vi gjorde det, kunne vi foreta en lockdown på fire til seks uker, sier Osterholm.

Les: Donald Trump: - Jeg kan også hevde dette

Bare 49 prosent vil holde seg hjemme

Joe Biden har så langt ikke kommentert uttalelsene til Osterholm, mens president Donald Trump har på sin side lovet at man aldri vil gå inn i en ny lockdown i USA.

I en ny meningsmåling svarer bare 49 prosent at de mest sannsynlig ville holdt seg hjemme om man beordret en ny nedtegnelse, skriver Daily Mail.

Les mer Høies tordentale: Redd disse skrekkscenene kommer til Norge

Dette er kraftig ned fra en lignende undersøkelse som ble foretatt i vår, da 67 prosent sa at de ville holde seg hjemme under en lockdown.

Lockdown er ikke nødvendig

USASs smittevernrådgiver Anthony Fauci mener det ikke er nødvendig å innføre en ny nedstengelse i USA, hvis folk bare følger helserådene om å vaske hendene og gå med masker, skriver Daily Mail.

- Vi ønsker å holde oss unna det, fordi det ikke er noen appetitt blant den amerikanske befolkningen for å gjøre det. Og jeg tror vi kan greie dette uten en lockdown, sier Fauci - og viser til at det å følge helserådene er det viktigste.

- Hjelp er også på vei, vaksinen kommer til å ha en stor positiv påvirkning, sier Fauci til Good Morning America på torsdag.

Les: Verden jublet for vaksinenyhet - men en dårlig nyhet for Norge ble oversett

Overbelastede sykehus

I USA er sykehus over hele landet nå under sterkt press på grunn av nye innleggelser og trusler om streik blant overarbeidet helsepersonell. Faren er at sykehusene blir overbelastet og må avvise pasienter.

I El Paso i Texas har de militære bygd et feltsykehus for å avlaste lokale sykehus, og myndighetene har bedt om flere kjølevogner ettersom likhusene er fulle.

Les også: Her får ikke elever slippe inn i skoletiden: Se Oslo-butikkenes smitteverntiltak

Les også: I New Jersey er minst fem utbrudd med 70 smittede knyttet til halloween-selskaper blant studenter, og myndighetene kjenner også til ti utbrudd i ishockeyklubber.

Både California og Texas har nå registrert over en million smittede.

Les også: Tallene du skal legge merke til: Ber sykehusene forberede seg på katastrofesituasjon

Skoler må stenge igjen

Og i New York sier ordfører Bill de Blasio at byens 1.600 skoler igjen vil måtte stenges om smitteraten fortsetter å stige som nå.

Guvernør Andrew Cuomo kunngjorde nye tiltak for å bremse smitten, blant annet stenging av alle barer og restauranter klokka 22 og forbud mot at flere enn ti personer kommer sammen i selskap.

Les mer Nå går kronekursen rett til værs: - En forsmak på hva vi har i vente

Helseeksperter frykter at smitten bare skal stige enda raskere når været blir kaldere og folk oppholder seg mer inne.

Mørk vinter i sikte

Påtroppende president Joe Biden advarer også mot en «svært mørk vinter», mens president Donald Trump stadig påstår at landet er over den verste kneika, klart i strid med de daglige tallene.

Trump, som kritiseres for sin elendige håndtering av viruset, setter sin lit til vaksiner, men ekspertene sier at selv om en vaksine kan være klar mot slutten av året, vil det gå mange måneder før den blir tilgjengelig for folk flest, og da har vinteren kommet og gått.

Les også: - Over ting å bekymre seg for i USA nå, står nok dette helt øverst

Reklame Dette er NRKs julekalender 2020