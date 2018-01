Nye statsråder sjekket ekstra nøye

I forbindelse med at statsrådskabalen ble lagt på nytt, bekrefter Erna Solberg at det er gjort en grundig sjekk for å unngå at det dukker opp noen lik i skapet.

Statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere må svare på en rekke personlige spørsmål om blant annet habilitet, forhold til rusmidler og domfellelser. De blir også spurt om kjøp av ulovlige tjenester, ektefellers næringsinteresser og økonomiske eller andre forhold som kan gjøre at man er utsatt for press, skriver Dagbladet.

– Jeg mener vi har gjort en god sjekkejobb tidligere når det gjelder alt som kan være vanskelig for en statsråd eller for regjeringen. På bakgrunn av det kan vi ta vurderingen på om vedkommende kan være statsråd eller statssekretær. I denne runden er det også blitt stilt spørsmål knyttet til metoo, sier statsminister og Høyre-leder Solberg. Hun understreker at alt som kan være problematisk må på bordet.

– Det er en mulighet til å være åpen om vanskelige ting. Det handler ikke bare om alvorlighetsgraden. Dukker det opp ting som ikke er blitt fortalt tidligere, fortjener ikke vedkommende videre tillit i regjeringen.

Solberg forteller personer tidligere har falt ut grunnet hendelser som ikke har vært forenlige med en plass i regjeringen, men understreker at dette ikke har vært tilfelle i denne runden.

