Nye tall: 78 prosent av korona-smittede i Kina viser ikke symptomer

Nye tall fra Kina indikerer at svært mange smittetilfeller ikke viser symptomer på korona-smitte.

I starten av måneden begynte kinesiske myndigheter å publisere daglige tall på hvor mange av de nye smittetilfellene i landet som ikke hadde tegn til symptomer.

Det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) melder at prøvene fra den første dagen viste at 130 av totalt 166 nye tilfeller var symptomfrie.

– Det er en liten stikkprøve og mer data vil bli tilgjengelig. I tillegg er det ikke helt klart hvordan disse tilfellene ble identifisert. Men la oss si at dataene kan generaliseres, og selv om de er ti prosent feil, så taler dette for at viruset er overalt, sier Tom Jefferson, epidemiolog og forsker ved universitetet i Oxford, til BMJ, og legger til at funnene er «veldig, veldig viktige».

– Hvorfor har vi «lockdown»?

Han legger til at hvis tallene er representative for resten av verdens befolkning, så må man spørre seg selv hvorfor man stenger ned samfunnet. Med bakgrunn i de kinesiske tallene er det nemlig ganske sannsynlig at viruset har sirkulert i lengre tid enn tidligere antatt og at store deler av befolkningen allerede har blitt utsatt for viruset, sier han til tidsskriftet.

Også de nyeste tallene fra kinesiske myndigheter viser at det fremdeles er en stor andel av de nye smittetilfellene som ikke har symptomer.

Lørdag 4. april blir det rapportert om 83 nye tilfeller av viruset, og at 64 av dem ikke viser symptomer.

Halvparten på Island

Island er blant landene som har testet størst andel av sin befolkning. Her har 50 prosent av de som har testet positivt ikke vist noen symptomer, skriver CNN.

Landet har testet over 17.000 personer, nærmere fem prosent av landets befolkning.

Funnene stemmer, ifølge CNN, med resultater fra andre studier, som har vist at folk uten symptomer i stor grad har bidratt til at viruset spres.

De siste funnene strider imot en rapport fra Verdens helseorganisasjon i februar som var basert på covid-19 i nettopp Kina. Denne viste at man vet lite om andelen smittetilfeller uten symptomer i landet, men at det tilsynelatende er et relativt sjeldent fenomen, og at det ikke ser ut til å være en viktig medvirkning til spredning.

Smittespredning av symptomfrie

En av årsakene til at de uten symptomer sprer viruset i mindre grad er nettopp det at de ikke hoster eller nyser, melder kinesiske myndigheter.

Samtidig er de ikke helt smittefrie heller:

– Overvåkningsdata har vist at noen personer uten smitte har forårsaket smitteoverføring blant deres nære kontakter, og de har satt i gang et lite antall klynger av infeksjoner, sier sjef for helsekommisjonens byrå for sykdomskontroll, Chang Jile.

Kommisjonen bemerket også at det er vanskelig å oppdage asymptomatiske tilfeller og forhindre dem i å spre viruset. Derfor kan ikke dette bli det viktigste tiltaket for å forhindre spredning av viruset:

– Så vi vil heller fortsette å fokusere på bekreftede tilfeller og deres nære kontakter, uttaler den kinesiske helsekommisjonen, og legger til at erfaring fra tidligere viser at en slik strategi, kombinert med å holde avstand, er mest effektivt når det gjelder å blokkere spredningen av viruset.