Nye tall fra valgthrilleren i Georgia og Pennsylvania

Nate Silver mener en seier til Joe Biden i den røde delstaten er innen rekkevidde.

Se video øverst: Delstaten Georgia holder pressekonferanse fra klokken 16.30

Hele USA venter nå i spenning mens fintellingen pågår i en håndfull avgjørende delstater.

Joe Biden har torsdag ettermiddag sikret seg 253 valgmenn, mens president Donald Trump har 214 sikre valgmenn. Førstemann til 270 valgmenn, har vunnet.

Seks uavklarte delstater gjenstår: Nevada (6), Arizona (11), Nord-Carolina (15), Alaska (3), Georgia (16) og Pennsylvania (20).

Associated Press og Fox News har allerede utropt Biden som vinner av Arizona, mens andre medier som The Washington Post, The New York Times, og CNN mener delstaten fortsatt er uavklart.

Biden leder delstatene Nevada (6) og Arizona (11). Trump leder i delstatene Nord-Carolina (15), Alaska (3), Georgia (16) og Pennsylvania (20).

Det er hovedsakelig poststemmer som gjenstår å telle i Pennsylvania, som Demokratene tror de til slutt vil kunne vinne. Delstaten har frist til fredag med å telle ferdig poststemmene.

Trump var nærmest utropt som vinner av Georgia på onsdag, men i løpet av natten har Biden tatt kraftig innpå.

SISTE: Ved 16-tiden kom delstatsmyndighetene i Georgia med en oppdatering på at det gjenstår 61,317 poststemmer å telle. FiveThirtyEight skriver at Biden må vinne minst 65 prosent av dem for å vinne delstaten.

- Veldig gjennomførbart

Nye tall fra avisen The Atlanta Journal-Constitution (AJC) viser at det torsdag ettermiddag gjenstår 51.000 poststemmer å telle i Georgia, som hovedsakelig kommer fra folkerike områder som Fulton, Atlanta og Chatham.

Secretary of State Brad Raffensperger, som er ansvarlig for gjennomføringen av opptellingen i Georgia, bekreftet også at det gjensto 50.000 poststemmer å telle ved 14-tiden norsk tid.

- Biden trenger 18.500 stemmer for å tette gapet, hvilket betyr at han må vinne dem med en margin på 68 mot 32. Veldig gjennomførbart, skriver den anerkjente tallknuseren Nate Silver i en Twitter-melding.

Det vil si at Biden trenger minst 34.000 av de 50.000 gjenværende stemmene for å hale i land en seier i Georgia.

460.000 poststemmer i Pennsylvania

Pennsylvania er den største av de seks delstatene hvor det ennå ikke er utropt en vinner. Vinneren av Pennsylvania får 20 valgmenn. I morgentimene amerikansk tid, altså torsdag ettermiddag norsk tid, gjenstår det rundt 460.000 poststemmer å telle, melder nettstedet FiveThirtyEight.

Trump leder delstaten med omtrent 164.000 stemmer. En overvekt av de gjenværende poststemmene som ennå ikke er opptelt, antas å være demokratiske stemmer. Deriblant er det 116.000 gjenværende poststemmer i storbyen Philadelphia. Så langt har ni av ti poststemmer i byen gått til Biden, ifølge FiveThirtyEight.

- Hvis Biden vinner disse utestående poststemmene med samme margin han har vunnet poststemmer ellers i delstaten, skal disse poststemmene kunne gi ham en ledelse i delstaten, skriver professor i statsvitenskap ved University of Pennsylvania, Dan Hopkins, på nettstedet FiveThirtyEight.

- Varsomhet er ord for dagen

Men Hopkins påpeker at det er en rekke usikkerhetsmomenter, deriblant at ulike kilder opererer med ulike tall på gjenværende poststemmer i delstaten.

- Velgerne er absolutt til stede for å kunne gi Biden ledelsen, og det er min beste antakelse, men det er ingen garantier. Varsomhet er ord for dagen, skriver Hopkins.