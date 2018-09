47 prosent av alle barn i familievoldsaker er fra innvandrerfamilier.

Det viser en fersk NRK-undersøkelse.

Politikere fra både Frp og Ap, samt voldsforskere, synes tallene er urovekkende.

Rikskringasteren har gått gjennom alle dommer frå norske rettssaler i mars, april og mai i år der barn er er involverte i rettssaker mot deres egne nærmeste.

135 barn var involvert i totalt 84 saker som endte med dom. Av de 135 var hele 47 prosent barn i innvandrerfamilier (63 barn). De domfelte kom fra en rekke land, men de flest er fra Afrika og Asia. Personer fra Pakistan og Afghanistan ble oftest dømt.

- Dette er urovekkende, men dessverre ikke overraskende. Vi har lenge vært klar over at det er mye familievold i innvandrermiljø, seier innvandringspolitisk talsmann i Frp Jon Helgheim til NRK.

Ap-politiker Elise Bjørnebekk-Waagen mener løsningen bør være at helsestasjonene må snakke om vold med foreldrene. Hun viser til at noen foreldre har lært hjemme at vold er en del av oppdragelsen og viderefører dette til egne barn fordi de ikke vet hvor skadelig det er. Hun mener også at barnevernet må tilføres mer kompetanse.

