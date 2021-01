Nye tall overrasker SSB: Færre døde i 2020

- Vi har ingen overdødelighet i Norge i 2020, sier SSB-forsker.

I fjor ble det registrert 337 færre døde sammenlignet med gjennomsnittet for de fem siste årene. De foreløpige tallene overrasker Statistisk sentralbyrå:

- Dette er oppsiktsvekkende, sier seniorrådgiver i SSB, Anders Sønstebø, til P4-nyhetene.



De siste fem årene har antallet døde ligget stabilt på rundt 40.700 dødsfall i året. For fjoråret er det registrert rundt 40.400 døde.

- Vi har ingen overdødelighet i Norge i 2020, det kan vi slå fast med sikkerhet, sier forskeren.

Sønstebø sier flere forhold påvirker de årlige dødstallene. Han peker på at nordmenn var mer hjemme i fjor, hadde mindre kontakt med andre og dermed mindre sjanser for å bli smittet av andre ting enn korona.

Ser én tydelig endring

Lege og forsker i klinisk effektforskning ved Rikshospitalet, Fredrik Emil Juul, er ikke overrasket over antallet registrerte døde i fjor og peker på at tallet ikke er påfallende lavere enn tidligere år, melder P4 videre. Han merker seg likevel én tydelig endring: Færre døde av hjerteinfarkt og infeksjonssykdommer. Det, mener legen, kan skyldes at vi hadde mindre kontakt med hverandre i fjor.

Ser tydelig overdødelighet i Europa

Tall per uke 3 fra EuroMOMO, som kartlegger dødeligheten i Europa, har estimater som forteller om betydelig overdødelighet uansett årsak i alle de landene de følger, noe som sammenfaller med økningen av covid-19-tilfeller.

- Denne overdødeligheten er drevet fram av en betydelig overdødelighet i enkelte land, mens andre land ser normale nivåer, skriver de på sine nettsider.

Økt dødelighet er først og fremst synlig blant personer i alderen 45 år og eldre, ifølge EuroMOMO.

Deres ukerapporter sammenfatter data fra 27 europeiske land, blant dem Norge.

