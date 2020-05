Nye undersøkelser om vaksine mot koronaviruset: - Dypt egoistiske og kortsynte

Overraskende mange amerikanere vil ikke ta koronavaksine.

NEW YORK (Nettavisen) En ny undersøkelsen fra PR-selskapet Bospar viser at 30,7 prosent av de spurte amerikanerne sier at de ikke har planer om å ta en vaksine mot koronaviruset.

Ifølge undersøkelsen, som er gjengitt i Daily Mail, er det amerikanerne mellom 18 og 24 år som er minst interessert i å ta vaksinen.

Les: Kona til Tom Hanks sier hun ble slått ut av malariamedisin etter koronasykdom: - Ekstreme bivirkninger

57,8 prosent vil ikke ta en vaksine

Her svarer hele 57,8 prosent av dem at de ikke vil ta en vaksine.

Undersøkelsen viser også at flere menn enn kvinner opplyser at de vil ta vaksinen, mens flere Demokrater enn Republikanere sier at de vil gjøre det.

Les: Norge skal bidra med 13 milliarder i vaksinearbeid

Nesten 50 prosent av de spurte opplyser også at de vil respektere avgjørelsen til de som ikke vil vaksinere seg.

- Jeg har blitt skuffet flere ganger enn jeg har blitt stolt over responsen vi fikk, og jeg sa: «Jeg vedder på at mange ikke vil ta vaksinen», sier en av lederne i Bospar og sjefen bak undersøkelsen Curtis Sparrer, til DailyMail.com.

Les også Lover å røpe alt om hemmelighetsfull sexklubb for de aller rikeste

- Dypt egoistiske og kortsynte

Det var selskapet Propeller Insights som sto bak undersøkelsen. De rekrutterte mer enn 1000 voksne personer og fikk dem til å fylle ut et spørreskjema i perioden 28. og 29. april. Ifølge Daily Mail ble de spurt om hvorvidt de ville ta vaksine eller ikke, og om deres synspunkt på dem som valgte ikke å ta en vaksine.

Majoriteten opplyser at de vil ta en vaksine, mens 30,7 prosent ikke vil ta den.

Selv om ingen svarte på hvorfor de ikke ville ta den, tror Curtis Sparrer årsaken ligger i de klassiske synspunktene fra vaksinemotstandere.

- Covid-19 har ikke forandret ansiktet til denne gruppen som er dypt egoistiske og kortsynte, sier Curtis Sparrer i PR-byrået Bospar om vaksinemotstanderne. Foto: Facebook

- Vi tror det ville avslørt den klassiske vaksine retorikken, om at vaksinen forårsaker noe annet, at den fører til Covid-19 infeksjoner, samt mistanke mot medisinindustrien, sier Sparrer.

- Covid-19 har ikke forandret ansiktet til denne gruppen som er dypt egoistiske og kortsynte, sier han.

Det at hele 57,6 prosent av personer mellom 18 og 24 svarer at de ikke vil ta en vaksine, kommenterer Sparrer på følgende måte.

- Mennesker som er yngre har en falsk følelse av uovervinnelighet, mens eldre mennesker ikke bare er opptatt av dette gjennom nyhetsoppslag, men også er kjent med sin egen dødelighet ved å ha levd lenger.

- Tre fjerdedeler vil ta vaksine om den er trygg

Reuters/Ipsos presenterte også en vaksineundersøkelse onsdag. Den viser at flesteparten av amerikanerne vil ta en vaksine mot koronaviruset, om vaksinen viser seg å være trygg.

- Tre fjerdedeler av amerikanere ville ta en vaksine mot koronaviruset etter å ha mottatt visse forsikringer om at det var trygt, og ytterligere 9 prosent ville tatt en så snart den var tilgjengelig, melder Reuters.

Da de ble bedt om å svare på en eller flere årsaker til at de føler seg trygge på å ta vaksinen, svarer 40 prosent av de voksne at de ville vente til vaksinen er godkjent av U.S. Food and Drug Administration (FDA), mens 38 prosent svarer de vil ta den etter omfattende fagfellevurdering og kliniske undersøkelser.

Videre opplyser 38 prosent av de spurte at de ville vente til en vaksine allerede hadde blitt tatt av store deler av offentligheten og beviselig var trygg.

Vil ta om Trump gikk god for den

Rundt 6 prosent sier de ville ta vaksinen etter at en venn eller familiemedlem prøvde den. Det samme antallet opplyser også at de ville tatt vaksinen hvis president Donald Trump gikk god for den.

Av de som var villige til å bli vaksinert, ville 89 prosent gjøre det hvis vaksinen ble laget i USA, mens 11 prosent sier de ville ta vaksinen hvis den ble utviklet i et annet land.

Reuters/Ipsos-undersøkelsen ble gjort via internett i USA og baserer seg på svar fra 1215 voksne amerikanere og har en feilprosent på pluss/minus tre prosent.

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser at åtte vaksiner nå testes ut på mennesker, mens rundt 100 befinner seg i en preklinisk fase. Business Insider melder at 20 av dem regner med å bli testet på mennesker i løpet av 2020.

President Donald Trump har uttalt at han føler seg trygg på at en vaksine vil være klar innen utgangen av året, mens Tysklands helseminister advarer og sier arbeidet kan ta flere år.

Les mer: Tyskland: Vaksine kan ta flere år