Nye veldig positive tall fra norske sykehus

Antall pasienter med korona fortsetter å gå kraftig ned.

Ferske tall fra norske sykehus viser nå at 250 antall personer er innlagt, noe som er nok en markant nedgang. På mandag var tallet til sammenligning 314.

Dette er det laveste tallet siden 26. mars.

Les også: Tallet på koronatilfeller doblet i Kina siste døgn

Av pasientene er det 70 personer som ligger på respirator, en nedgang fra 77 dagen før.

Nedgangen de siste dagene har vært klart størst i Helse Sør-Øst

Det var ved midnatt registrert 6.010 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 147 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 252 tilfeller.

Totalt er det meldt om 93 dødsfall knyttet til korona i Norge.

FHI: Viruset forsvinner ikke fra Norge

Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI, tror Norge kan klare å slå epidemien så mye ned at det er lite smitte i befolkningen.

Men å tro at viruset forsvinner helt, er ikke realistisk.

Les også: Lærere slitne etter tre uker med hjemmeskole

– Vi vet jo at dette er et virus som vil fortsette å spre seg globalt, og det vil fortsette å komme tilbake i bølger. Vi er nødt til å forholde oss til at vi stadig vil bli utsatt for dette viruset, sier Bukholm til NTB.

Det som er målet nå, forklarer han, er å vinne tid og holde situasjonen mest mulig under kontroll mens vi venter på bedre medikamenter og eventuelt en vaksine.

Frykter import av smitte

I en separat rapport beskriver Helsedirektoratet risikoen for smitte fra utlandet som den største ulempen ved den strategien Norge har valgt til nå.

Så lenge epidemien ikke er slått helt ned i andre land, er det ifølge Helsedirektoratet «uunngåelig at det oppstår nye smittetilfeller i Norge».

Helsedirektoratet og FHI påpeker begge at mens Norge har hatt som strategi å slå ned epidemien så langt som mulig, har mange andre land – inkludert vårt naboland Sverige – kun hatt som mål å bremse den.

Det kan ifølge FHI gjøre det nødvendig for Norge å opprettholde reiserestriksjonene i lang tid framover.