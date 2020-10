Nye videoer skaper sinne i Sverige: - Føles ikke som om de samme reglene gjelder for alle

Sports- og kulturinteresserte reagerer etter at festvideoer er spedt på nett.

I helgen ble flere nattklubber i feststrøket Stureplan i Stockholm åpnet igjen etter at de ble stengt som følge av koronaviruset.

Nå har det begynt å sirkulere videoer fra utestedene på sosiale medier, og det skaper mildt sagt harme. Det er nemlig tett i tett med svært festglade mennesker som vises på videoene.

- Det føles ikke som om de samme reglene gjelder for alle, skriver skuespiller og teatersjef ved Västmanlands Teater, Niklas Hjulström på Facebook.

Kun 50 på kultur- og sportsarrangement

Tidligere ble det nemlig klart at svenske myndigheter utsetter beslutningen om å øke publikumsgrensen til 500 personer på sports- og kulturarrangementer, det skriver Expressen.

Det betyr at det fremdeles ikke kan være flere enn 50 personer på slike arrangement.

Se video fra et av utestedene her:

Hockeyspiller Sofia Reidenborn tordner mot både festene og den svenske regjeringen på Twitter.

- Når stiller alle hockey- og idrettsfans opp til en demonstrasjon på Sergel? Våre idrettslag er nede for telling, mens influensere fester på Spy Bar som om ingenting har skjedd. Hvorfor er dere verdensmestere i å være ertehjerner, Socialdemokraterna og Amanda Lind? skriver Reidenborn på Twitter.

Bygget om nattklubbene

Til Aftonbladet uttalte markedssjef for Stureplansgruppen, Linda Nordlund, lørdag at de hadde bygget opp nattklubbene for å sikre sosial avstand.

- Lokalene er tilpasset og møblert slik at gjestene kan holde trygg avstand, sa hun til avisen.

I utgangspunktet skulle det også være bordservering ved nattklubbene, og det skulle kun bli sluppet inn så mange som det var plass til rundt bordene.

Smittevernslege i Stockholmsregionen Maria Rotzen Östlund sier til Expressen at hun ikke kan uttale seg om spesifikke virksomheter, men understreker at alle må unngå køer og trengsel for å stoppe smittespredningen.

- Med den økende smitten vi nå ser i Stockholm vil jeg sterkt minne om både vårt eget ansvar som individer, samt virksomheters ansvar for å passe på at trengsel og køer ikke forekommer, sier hun til avisen.

Lettelser i Norge

Da koronapandemien slo ned for fullt i Skandinavia valgte Norge og Sverige to forskjellig metoder for å begrense smitten. Der Norge var strenge og stengte ned deler av landet, var det meste åpent hos nabolandet vårt.

Mandag 12. oktober innføres det flere lettelser i smittevernsreglene her til lands. Da kan man blant annet gjennomføre utendørsarrangementer med inntil 600 personer samtidig, fordelt på grupper med inntil 200 personer.

Den nasjonale skjenkestoppen oppheves også, foruten i Oslo, hvor det den siste tiden har vært økende smitte. I hovedstaden er det også påbudt å bruke munnbind når man kjører kollektivt.