Nye vulkanutbrudd i boligområde på Hawaii

Vulkansk aktivitet har ført til nye sprekker med lava som spruter 70 meter opp i lufta i et boligområde på Hawaiis største øy.

Bakken revnet på to nye steder i et boligområde i Leilani Estates lengst øst på øya natt til søndag, opplyser The Hawaiian Volcano Observatory.

Sprekkdannelsen er et resultat av den nylige aktiviteten langs skråningene på Kilauea-vulkanen. Til sammen ni sprekker har dannet seg på denne kanten av øya.

– Det aktive lavautbruddet og de skadelige gassene fortsetter å sive ut, heter det i en melding fra sivilforsvaret.

Minst ni boliger er blitt ødelagt som følge av utbruddet på øya som heter Hawaii og som lokalt er kjent som «Big Island».

De siste dagene har flere hundre innbyggere blitt evakuert fra Leilani Estates. Søndag fikk de midlertidig dra hjem for å «fullføre evakuering av kjæledyr, medisin og viktige dokumenter», heter det i meldingen fra sivilforsvaret. Det er innført unntakstilstand på øya, som er den mest østliggende av øyene på Hawaii.

Gjentatte jordskjelv som settes i forbindelse med vulkanutbruddet nådde sin største aktivitet fredag med flere sterke rystelser, blant dem et skjelv som målte 6,9 og som kunne kjennes helt til øya Oahu, der Hawaiis største by og delstatshovedstad Honolulu ligger.

Vulkanutbruddet startet 30. april da et lavafylt krater brøt sammen. Torsdag dukket de første sprekkdannelsene opp.

