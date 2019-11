Nylig løslatt etter brannstifting – siktet igjen

To personer som nylig ble løslatt fra fengsel etter å ha sonet dommer for brannstifting, er nå siktet for å ha satt fyr på Musikkens hus i Farsund.

En kvinne (31) og en mann (35) ble avhørt i saken lørdag, men politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om hvorvidt de erkjenner straffskyld eller ikke, melder NRK. – Vi vil begjære varetektsfengsling av begge de siktede på mandag, sier politiadvokat Kaja Michaelsen til kanalen. Musikkens hus ble totalskadd i brannen natt til fredag. Kvinnens forsvarer Olav Sylte sier til NRK at hun nekter straffskyld i saken. Etter det NRK erfarer, er de to siktede tidligere dømt til å betale 12,9 millioner kroner i erstatning for å ha tent på flere bygninger på Sørlandet. De slapp nylig ut av fengsel etter å ha sonet for brannstifting.

