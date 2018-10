Nynorsk får 34 millioner av staten - bokmål får 1,7 millioner

Riksmålsforbundet reagerer: - Majoritetens språk lever ikke av festtaler.

Ifølge SSB er nynorsk i ferd med å tape språkkampen i Norge:

- Etter en markert nedgang fra 1950 til 1976 stabiliserte andelen nynorskbrukere i grunnskolen seg på om lag 17 prosent. Men de siste årene har andelen sunket ytterligere og var i 2017 på 12 prosent, skriver SSB under tittelen «Nynorsk på retur» i utgivelsen «Dette er Norge».

Det betyr at nesten 9 av 10 elever i grunnskolen nå har bokmål som målform.

Nynorsk får nesten alle pengene

Tar man en titt på statsbudsjettet er det derimot lite som tyder på at bokmål er målformen den store majoriteten benytter seg av:

Kulturdepartementet foreslår å sette av nær 27 millioner kroner til språkpolitiske tiltak og språkorganisasjoner. Disse pengene fordeles grovt på følgende måte:

Nynorsk: 16,3 millioner



Kvensk: 7,9 millioner



Bokmål: 1,7 millioner



I tillegg får nynorskforlaget Det Norske Samlaget tildelt 17,7 millioner kroner. Dermed blir nynorsk-støtten totalt 34 millioner kroner.





For bokmålsarbeidet er det Riksmålsforbundet som mottar 1,6 millioner, mens Norges Mållag mottar nær det firedoble.

- Språket vårt er truet

Riksmålsforbundets formann Trond Vernegg reagerer kraftig på denne fordelingen:

- 90 prosent av oss skriver riksmål og bokmål. Derfor burde støtten til majoritetsspråket vært langt høyere enn det den er. Språket vårt er truet, og det er en samfunnssak å ta vare på det. Da kan ikke myndighetene overlate det til seg selv, sier Vernegg til Nettavisen.

- Vi unner Mållaget og de andre nynorskorganisasjonene den statsstøtten de får. Riksmålsforbundet erkjenner at vi har to målformer her i landet, og nynorsk er i en ekstra presset situasjon. Men majoritetens språk lever ikke av festtaler.

Noregs mållag: - Gjer arbeid staten sjølv burde ha gjort

Leder Magne Aasbrenn i Noregs mållag mener derimot nynorsk fortjener den ekstra støtten.

- Løyvinga vår sammenligna med Riksmålsforbundet heng nok mykje saman med storleiken på organisasjonane, vi er vel nær ti gonger så store som dei - og at vi gjer arbeid staten sjølv burde ha gjort: Vi følgjer opp lovverk og reglar som stadig blir brotne, sier han.

- Det at det finst reine nynorsktiltak som i sum får meir pengar enn reine bokmålstiltak, handlar kanskje om at det finst fleire aktørar som er direkte engasjerte i språk på nynorsksida. Elles er det vel ein rimeleg påstand at det meste av statsbudsjettet går til å finansiera bokmålstiltak, både over kulturbudsjettet og i dei andre departementa.

Med det mener han at det er strukturelle forhold i samfunnet som er til fordel for bokmål.

Skei Grande: - Tiltak er rettet mot å styrke nynorsk

Kulturminister Trine Skei Grande (V) sier til Nettavisen at politikken tar sikte på å sørge for at bokmål og nynorsk faktisk er sidestilte.

Trine Skei Grande

- Politikken rettes inn mot å styrke begge to, men det er helt riktig at en del av det vi kaller språkstyrkingstiltak er rettet mot å styrke nynorsk, sier Grande.

- Det handler om å utjevne konkurransevilkår mellom språkene. For eksempel tar de fleste det for gitt at de får skjønnlitteratur og lærebøker på bokmål, og det er en selvfølge at bokmålsskrivende journalister får levere sine saker på bokmål. Når det gjelder nynorsk er ikke det like selvfølgelig.

- Man kan si at markedsmekanismene jobber mot et mindre språk fordi færre bruker det. Da trenger dette språket noe hjelp, men man kan ikke kun se på enkeltkapitler i budsjettet for å si noe om språkpolitikken. Dessuten er språkpolitikken sektorovergripende. Det innbærer at tiltak av betydning for norsk språk finnes i alle sektorer. Språkpolitikken i dag handler ikke om å føre videre den historiske rivaliseringen mellom bokmål og nynorsk.

- Norsk truet av engelsk

Kulturministeren mener at norsk språk er under press - uavhengig av målform.

- Nå ser vi også at hele det norske språket, også bokmålet, blir utfordret av engelsk. Språkteknologiske tjenester, som for eksempel kommunene kan ha bruk for, utvikles med engelsk som bruksspråk. Fordi norsk er et lite språk er ikke markedet villig til å ta de fulle kostnadene med å utvikle språkteknologi på norsk. Derfor er Språkbanken, som er en samling digital tale- og tekstdata på norsk, opprettet. Hensikten er at næringslivet tilnærmet gratis kan hente ut språkressurser for å utvikle språkteknologiske tjenester på norsk.

- For 2019 er det foreslått en økning på 10 millioner kroner til Språkbanken i Nasjonalbiblioteket. I tillegg til dette foreslår regjeringen penger til flere formål for å styrke norsk språk og litteratur. Det er foreslått 10 millioner til styrking av barne- og ungdomslitteratur, til sammen 30 millioner til gjestelandsprogrammet for neste års Bokmesse i Frankfurt (15 millioner i 2018 og 15 millioner i 2019) og 30 millioner av spillemidlene til Bokåret 2019. Dette er satsninger som i høyeste grad kommer bokmålet til gode, og det er definitivt et språkstyrkingstiltak selv om det ikke er plassert under posten for "Språkpolitiske tiltak og språkorganisasjoner".

