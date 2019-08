Nyt finværet mens det varer - søndag kommer regnværet

Lørdag er det stort sett fint vær i hele Sør-Norge, men søndag kveld snur det.

Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for lokalt kraftige regnbyger med torden på Østlandet ettermiddag og kveld. De skriver på Twitter at faren ser foreløpig størst ut i indre strøk.

Det er vakthavende meteorolog ved StormGeo Ivar Slettebø enig i.

- Det er en ganske varm luft over store deler av Sør-Norge, noe som betyr at den også er litt mer ustabil. Da kan det oppstå lokale tordenbyger nå i ettermiddag, og i morgen ettermiddag og kveld. Det vil si at store deler av Østlandet, særlig i indre strøk, kan få litt bygevær i kveld, og kraftige byger i morgen, sier Slettebø til Nettavisen.

Han forklarer at det vil si at det lokalt kan regne ganske mye.

- Kraftige byger betyr mye regn på kort tid. Men vi får nok ikke en så farlig situasjon som det var på Vestlandet tirsdag, opplyser Slettebø.

Lavtrykk fra vest

Et lavtrykk kommer innover landet fra vest etterhvert, noe som fører til at allerede søndag vil temperaturene synke og ligge på rundt 20 grader. Slettebø sier at lørdag mest sannsynlig er den siste dagen med temperaturer over 25 grader på Østlandet.

På Vestlandet kan den varme luften derimot ligge litt lenger, kanskje helt til mandag ifølge meteorologen.

- Etter det vil også de få en omlegging til mer vestavær med fronter og regn, sier Slettebø.

Han forteller at det kommer til å gjelde stort sett hele Sør-Norge fra tirsdag av.

Føn-effekt i nord

Lenger nord i landet er færre endringer i været. Oppholdet vil vare en stund fremover, og temperaturen vil etterhvert komme opp i 20 grader.

- Det er tegn til at etterhvert som lavtrykket nærmer seg og gir litt grålig vær i Sør-Norge, så vil vindretningen dreie seg mer østlig i Nord-Norge, og det er egentlig ganske gunstig. Når vinden legger om til mer østlig så kan man få en liten føn-effekt, sier Slettebø, og forklarer at det da kan komme litt stigende temperaturer på grunn av tør luft.