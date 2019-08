Nytt avhør av Philip Manshaus lørdag

Lørdag ettermiddag skal terrorsiktede Philip Manshaus (21) avhøres for andre gang av politiet.

Saken oppdateres!

Det bekrefter Manshaus' forsvarsteam overfor VG.

Den terrorsiktede 21-åringen lot seg først ikke avhøre, men endret etter hvert mening og gikk til avhør fredag.

Erkjente forholdene

Der erkjente Manshaus de faktiske forholdene rundt drapet på stesøsteren, samt angrepet på moskeen i Bærum.

Fredagens avhør varte i fire og en halv time, og ifølge politiet avga han en detaljert forklaring.

- Han har forklart seg detaljert om motivet for å utføre handlingene og også om de to åstedene. Han har gitt oss viktige detaljer i vår etterforskning, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sent fredag kveld.

Oslo politidistrikt opplyser at Kraby kommer til å møte pressen når lørdagens avhør er avsluttet.

Nekter straffskyld

Ifølge Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, var klienten hennes samarbeidsvillig under fredagens avhør. 21-åringen ville først ikke forklare seg for politiet, men han snudde torsdag ettermiddag.

- Det har ikke vært noen endring i hans stillingtagen til skyldspørsmålet, sa Fries fredag kveld.

- Så du sier at han nekter straffskyld?

- Ja. Han erkjenner de faktiske forholdene som han er siktet for, sa hun.

ÅSTEDET: Styreleder Irfan Mushtaq viser fram inne i moskeen Al-Noor Islamic Centre. Foto: Farid Ighoubah (Nettavisen)

Manshaus er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Bærumsmannen er siktet for å ha angrepet Al-Noor-moskeen, hvor han sist lørdag gikk inn og løsnet skudd. Politiet og Fries bekrefter at Manshaus erkjenner de faktiske forhold både når det gjelder moskéangrepet og drapet på stesøsteren.

Moskeen Al-Noor åpnet lørdag opp for pressen for første gang siden skytingen lørdag 10. august.