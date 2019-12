Nytt EU-regelverk: Dette har du ikke lenger lov til å ta med over grensen til Sverige

Forbud mot privat innførsel av frukt, bær, grønnsaker og planter fra Norge til Sverige.

Tidligere har nordmenn kunnet ta med seg mengder med frukt og grønnsaker over grensen fra Norge til Sverige. Nå er det imidlertid en slutt på dette dersom en ikke innehar et såkalt plantesunnhetssertifikat.

I helgen trådde nemlig et nytt EU-reglement i kraft som forbyr innførsel av blant annet frukt, bær, grønnsaker og planter inn i EU fra land som står utenfor unionen. Det gjelder også Norge.

- Ikke lov å ta med eple i bagasjen

Regelverket ble vedtatt allerede i oktober 2016, men trådde i kraft først 14. desember 2019.

«Dette vil si at du ikke kan passere grensen fra Norge til Finland eller Sverige med en bukett roser, et eple eller en appelsin i bagasjen uten å ha et plantesunnhetssertifikat fra norske myndigheter. Som privatperson er det nær sagt umulig å få et plantesunnhetssertifikat,» skriver Nordkalottens Grensetjeneste.

Hensikten med de nye reglene er å begrense risikoen for spredning av plantesykdommer og skadedyr ved import av planter og planteprodukter inn i EU.

Epler er forbudt å innføre i henhold til det nye reglementet, mens bananer er fortsatt tillatt. Foto: Getty Images

Visse unntak

Produktene som krever plantesunnhetssertifikat for innførsel til EU-land, er følgende:

* Planter, potteplanter, grønnplanter

* Stiklinger, grener, knoller, røtter og tilsvarende materiale beregnet for dyrking

* Frø

* Snittblomster, kvister og grener

* Fersk frukt, bær, grønnsaker og rotgrønnsaker

Det finnes imidlertid visse unntak for enkelte frukter.

«På nåværende tidspunkt er følgende fukter fritatt forpliktelsen til å anskaffe plantesunnhetssertifikat fra 14. desember: ananas, kokosnøtter, durain, bananer og dadler,» skriver EU på sine egne sider.

Risikerer bøter

Koordinator Riitta Leinonen ved Nordkalottens Grensetjeneste, opplyser at en kan risikere bøter dersom en innfører store mengder frukt, bær eller grønnsaker uten å inneha plantesunnhetssertifikat.

- Blir man tatt så beslaglegges det, men er det bare en appelsin så får man ikke noen sanksjoner. Er det i et større omfang så får man bøter, sier Leinonen til NRK.

Det er imidlertid ikke innvilget nye ressurser til tollstasjonene for å håndheve det nye reglementet.

- Ingen av tollstasjonene har fått større ressurser i form av personell, men blir man tatt så er det ikke bra, sier Leinonen.

Fra Sverige til Norge er det fortsatt lov å innføre relativt store mengder med frukt og grønt uten at det kreves plantesunnhetssertifikat. Ifølge Tolletaten, kan privatpersoner innføre inntil ti kilo frukt, bær og grønnsaker - 25 avskårne blomster – tre kilo blomsterløk og blomsterknoller - fem potteplanter fra europeiske land, samt 50 porsjonspakninger med frø.