Nytt forslag for å redde KrF-leder Knut Arild Hareide

Like før KrFs landsmøte skal starte, har partiledelsen fått et nytt forslag på bordet. Det skal hindre dyp splittelse og gjøre det mulig for Knut Arild Hareide å fortsette som partileder.

Forslaget kommer fra KrF-delegat Sten Sørensen fra Agder, skriver Fædrelandsvennen (krever abonnement).

Forslaget lyder slik:

«KrF fortsetter sin nåværende rolle som opposisjonsparti og tydeliggjør sine politiske saker. I god tid før neste stortingsvalg velger partiet sitt retningsvalg slik at velgerne vet hvem partiet skal samarbeide med i en eventuell regjering»

Forslaget innebærer at KrF velger mellom Ap og Høyre, men at dette skjer ved et ordinært landsmøte. Neste ordinære landsmøte er i april 2019.

– I motsetning til forslaget fra Grøvan, er dette mer samlende siden det er mer åpent for samarbeid til begge sider. Det innebærer at Knut Arild Hareide kan fortsette som partileder, sier Sørensen til Fædrelandsvennen.

Han har informert både fylkesleder Per Sverre Kvinlaug og Hareide om forslaget.

Kvinlaug ser imidlertid ikke for seg at noen av delegatene som står for Hareides eller Ropstads linje skal falle ned på en mellomløsning lik den Sørensen foreslår.

- Jeg har en forventning om at delegatene følger opp det de har fått et mandat om fra fylkesårsmøtet, sier Kvinlaug til Fædrelandsvennen.

Grøvan: - Hareide har sagt at han vil fortsette uansett



Knut Arild Hareide har overfor landsstyret i partiet sagt at han vil fortsette som KrFs partileder uansett utfallet av veivalgsprosessen, ifølge KrF-topp og parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan, skriver Fædrelandsvennen som legger til at Grøvan satt i møte med partiets stortingsgruppe og rådgiverkorps på Stortinget onsdag ettermiddag.

