Nytt funn overrasker: - Dette kan ta livet av koronaviruset

Forskere har funnet et stoff som kan drepe koronaviruset på et veldig usannsynlig sted.

NEW YORK (Nettavisen): Britiske forskere har funnet et stoff som kan drepe koronaviruset på et veldig usannsynlig sted, skriver NY Post - og viser til et britisk studie som viser at insektmiddel med stoffet Citriodiol i seg kan ta livet av det dødelige viruset.

- Effektivt mot koronavirus

Sky News skriver at myggsprayen i seg selv ikke er nok til å beskytte seg mot viruset, men at det kan være effektivt om det brukes som en ytterligere beskyttelse, i tillegg til masker og hansker og hyppig håndvask.

Det er et militært studie gjennomført av forskere ved Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) som har kommet frem til at insektspray som har middelet Citriodiol i seg, kan ta livet av Covid-19.

Sky News skriver også at Citriodiol er kjent for å være effektiv når det gjelder å ødelegge visse typer koronavirus.

Britiske styrker har fått utdelt insektspray

I april i år ble det kjent at britiske styrker hadde fått utdelt insektspray som en del av en utvidet beskyttelse mot konornaviruset. Sprayene skulle også brukes på personer etter at de hadde vært i kontakt med personer som hadde blitt smittet av viruset.

Sprayen brukes som en tilleggsbeskyttelse sammen med ansiktsmasker, hansker og hyppig håndvask.

Citriodiol er laget av olje fra bladene og kvistene av planten Corymbia citriodora.

- Må selvfølgelig testes grundig

Jacqueline Watson, administrerende direktør i Citrefine, et selskap som produserer Citriodiol, har tidligere uttalt at hun er optimistisk med tanke på at stoffet kan hjelpe å stoppe spredningen av koronaviruset.

- Det vi kan si er at vi føler det er en veldig god sjanse for at det kan virke mot dette viruset, men det må selvfølgelig testes grundig, sier Jacqueline Watson.

Over 6 millioner smittet i USA

Insektmiddel med Citriodiol er også godkjent for bruk i USA, skriver New York Post. Ferske tall som ble offentliggjort på torsdag viser at over seks millioner mennesker nå er smittet av koronaviruset i USA. Nesten 184.000 mennesker er nå døde i USA i forbindelse med pandemien i landet.

Bare to andre land har over én million smittede: Brasil (3.722.004) og India (3.315.017). På verdensbasis er det registrert 24,4 millioner smittede og drøyt 830.000 døde. 16,9 millioner er friskmeldt, ifølge nettstedet, skriver NTB.

