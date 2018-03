Nytt gjennombrudd i brexitsamtalene 

Etter dager og netter med intense forhandlinger har EU og Storbritannia klart å bli enige om reglene som skal gjelde i overgangsperioden etter skilsmissen.

Det kunngjorde EUs sjefforhandler Michel Barnier da han møtte pressen sammen med Storbritannias brexitminister David Davis mandag ettermiddag.

Barnier kaller enigheten et «avgjørende skritt». Ifølge ham har forhandlerne jobbet dag og natt for å få avtalen på plass.

– Men et avgjørende skritt er fortsatt bare et skritt, sier Barnier.

– Det er fortsatt arbeid som gjenstår i viktige spørsmål. deriblant spørsmålet om Irland og Nord-Irland, påpeker han.

Fortsetter som før

Overgangsperioden er strengt tidsbegrenset. Den begynner når Storbritannia forlater EU ved midnatt 29. mars 2019 og varer til 31. desember 2020.

Det aller meste vil i praksis fortsette som før. Storbritannia må fortsette å følge EUs lover og regler. Men Storbritannia vil ikke lenger være medlemsland og får derfor ikke delta i beslutningsprosessene.

Det er også enighet om at EU-borgere som flytter til Storbritannia i overgangsfasen, skal ha samme rettigheter som EU-borgere som flyttet dit før brexitdatoen. Det samme gjelder briter som flytter til EU.

En felles komité skal opprettes for å ta seg av eventuelle saker der EU og Storbritannia er uenige.

Vil forhandle

Barnier understreker at overgangsfasen er nyttig for Storbritannia. Grunnen er at britene i denne perioden vil kunne forhandle fram nye handelsavtaler med andre land, deriblant Norge.

Samtidig må EU og Storbritannia få på plass en ny handelsavtale seg imellom.

– Det handler om å ta fatt på livet utenfor EU, sier Davis.

Han sier britene har fått gjennomslag for at nye avtaler med andre land både skal kunne undertegnes og ratifiseres i overgangsperioden. Men de nye avtalene kan ikke tre i kraft før overgangsperioden er over.

