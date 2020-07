Nytt land smittetall har nådd FHIs grense for rødt nivå

Smittetall for de siste to ukene ligger over grensenivået for å bli regnet som rødt på Folkehelseinstituttets (FHI) oversikt.

Belgia har nådd FHIs grense for rødt nivå. Det viser nye tall fra det europeiske smittevernsenteret (ECDC), ifølge Aftenposten. Belgia har nå 25,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, mens grensen til FHI er 20.

Dermed kan landet havne i rød kategori, slik at det innføres karanteneplikt for folk som kommer derfra til Norge.

Også Østerrike og Tsjekkia nærmer seg grensen på 20, med henholdsvis 17,5 og 19,7 smittetilfeller per 100.000 innbygger.

FHI følger nøye med

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Are Stuwitz Berg, sier til NRK at de er klare over den negative trenden i enkelte land i Europa, spesielt i Belgia.

– Det har vært en tydelig økning i antall tilfeller flere steder den siste tiden, noe vi følger nøye med. Da vi ga våre råd til Regjeringen før pressekonferansen på fredag, lå Belgia på rundt 16, men nå ser vi at de ligger over 20, sier Berg.

Han sier FHI har innhentet mer informasjon om situasjonen i Belgia, og at utbruddet der virker enda mer lokalt enn det er i Spania, som lørdag gikk over fra grønt til rødt.

Avventer

– Det betyr at det er en mindre sjanse for at tallene får en eksplosiv utvikling. Vi ønsker å gi nordmenn forutsigbare råd, og dermed venter vi med å varsle til vi ser en klar utvikling, sier Berg.

Nærmere 65.000 belgiere har til nå testet positivt for viruset i landet, og over 9800 av dem er døde. Dette tilsvarer 85 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, nærmere dobbelt så mange som i USA og ti så mange som gjennomsnittet i verden.

