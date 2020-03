Nytt studie: - Koronaviruset kan overleve 17 dager på overflater

Koronaviruset kan overleve på overflater mye lengre enn man først trodde.

NEW YORK (Nettavisen): Et nytt studie fra USAs smittevernsenter CDC viser at koronaviruset kan overleve hele 17 dager på overflater. Det viser studie som er blitt gjort i forbindelse med undersøkelser av de to cruiseskipene Diamond Princess i Japan og Grand Princess i California, melder CNBC.

I studiet heter det at viruset «ble identifisert på en rekke overflater i kabinene til både symptomatisk og asymptomatisk smittede pasienter inntil 17 dager etter at de forlot lugaren», heter det i rapporten fra forskerne.

Totalt er det meldt om til sammen 800 bekreftede koronatilfeller og 10 dødsfall i forbindelse med sykdomsutbrudd på de to cruiseskipene, ifølge CDC.

Forskere ved National Institutes of Health, CDC, UCLA og Princeton University har tidligere funnet ut at COVID-19 kan overleve opptil tre dager på plast og rustfritt stål. Studiet viser også at mengden virus på disse overflatene blir redusert over tid.

