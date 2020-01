Nyttårsforsett om trening?

Her er tre råd.

Jeg snakker med mange som har nyttårsforsetter om trening og fysisk aktivitet i 2020. Det er kjempebra. Jeg har sett hvor mye trening kan bety for livskvalitet og mestring, enten jeg har trent med rusavhengige som vil begynne å ta vare på kroppen sin, eller med idrettsstjerner og ledere på høyt nivå.

Når jeg blir spurt om hvilke råd og erfaringer jeg har etter å ha trent daglig stort sett hele livet, vil jeg særlig nevne:



1. Velg en treningsform som kan tilpasses en travel hverdag, så du ikke bare blir frustrert over å ikke rekke det. For meg er det egenvekt-trening som gjelder. Det kan gjøres hvor som helst når som helst, uten å være avhengig av å bruke tid på å komme seg til et treningsstudio el. Hele kroppen kan trenes med øvelser som kan tas overalt hvor det fins en passende grein på et tre, en benk, en trapp, en bratt bakke, et stødig gjerde, mm. For ikke å snakke om utendørs treningsstativer som vi begynner å få opp mange steder i Oslo - på Furuset, Tøyen, Ammerud, Lambertseter, Ekeberg, St Hanshaugen, Stovner, Haugerud, i Torshovdalen, m fl.



2. Lag realistiske mål og konkurrer med deg selv hver dag. Så lenge du satser på seig og utholdende styrke - og ikke på å blåse deg opp til badestranda - kan du slå deg selv hver måned, hvert år oppover i ganske så voksen alder. For min del har jeg satt personlige rekorder i f. eks. pull ups hvert år til nå, og har tenkt å fortsette. Hvis du trener med egen vekt og mange gjentakelser, får du også god kondisjon og utholdenhet med på kjøpet - i motsetning til hvis du kjører bare 5 - 10 veldig tunge gjentakelser. Jeg tror også det sistnevnte lettere gir skader enn egenvekt-trening.



3. Stå imot når det dukker opp unnskyldninger for ikke å trene. Hvis du får en skade, er det alltid mulig å finne alternative øvelser som gjør at du fortere blir bra av skaden, enn hvis du tar det helt med ro. Jeg overdriver sikkert, men for min del har jeg også stort behov for bare å trene på om jeg er litt sjuk, svak og dårlig bak med forkjølelse mm. Særlig på sånne dager føler jeg det godt å kunne stå imot plagene og få opp energien og motstandskraften med trening. Hovedpoenget er at gode nyttårs-forsetter om trening kan bli kortvarige, hvis vi begynner å godta unnskyldninger. Så akkurat her tror jeg på slagordet No Excuses.



Ha masse lykke til med treningsforsettene i det nye året om de er store eller små!