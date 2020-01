Nyttårsforsetter på etterskudd

I år skal jeg redde planeten, bli skikkelig trent og bare være glad hele tiden. Alltid.

Vi er godt igang med 2020, og jeg er allerede sliten.

Sliten av de store tingene som rasisme på nett, branner som tar både dyre- og menneskeliv, krigshissing fra verdens mektigste (menn), avfeiing av #metoo og seksuell trakassering, stappfulle treningssentre og overskrifter som hauser opp dietter og lovnader om å «bli kvitt det farlige magefettet før du rekker å blunke».

Jeg kjenner meg også ladet, klar og tidvis full av pepp! Jeg rundet av det gamle på en gammel hytte uten strøm og innlagt vann, med min fine lille gjeng. Det var sjokolade, vin, koking av vann, kortskalle og stearinlys hele dagen. Det var iskald vind og å sovne før midnatt på nyttårsaften. Det var fint. Skikkelig, skikkelig fint.

2020, dere. Et nytt, blankt og skinnende år. Nytt år, nye muligheter, blanke ark og tegnestifter til. I år skal jeg redde planeten, bli skikkelig trent og bare være glad hele tiden. Alltid. Jeg skal aldri kjefte på ungen eller samboeren min, aldri krangle, være raus (..) med meg selv, ta ett varmt bad i uka, spare en haug med kronasjer og generelt runde livet.

Holder vi fortsatt på med nyttårsforsetter? Ikke til forkleinelse for dere som faktisk setter dere forsetter - og holder dem, men jeg er ikke i den kategorien. Når det kommer til nyttårsforsetter er jeg like forutsigbar og håpløs som flagg-debatten før hver 17. mai. Gjennomsiktig og full av usanne påstander.

Jeg vil allikevel slå et slag for planer og mål. Jeg husker da jeg jobbet i Elixia, og vi fikk prentet inn strofen PLAN YOUR WORK AND WORK YOUR PLAN. Jeg var ikke spesielt god på det da, og er det heller ikke nå. Derfor vil et av mine hovedmål alltid være å ikke legge for mange planer, men å legge planer jeg kan følge opp.

Jeg vil alltid ha mål, og et av målene er å ikke miste målene av syne (puh - tungekrøll). Målene kan være store eller små, hemmelige eller uttalte - og de er alltid åpne for reformering. Målene skal være viktige nok til å motivere, men ikke så viktige at det blir et voldsomt nederlag om de ryker.

Mitt hovedmål for 2020 er å fortsette på alt jeg begynte på 2019 (som i stor grad var fortsettelser fra 2018). Jeg har faktisk tenkt og tenkt på om jeg vil sette opp noe nytt på lista, men kan ikke komme på noe.

Da kjører vi, dere.

ha (enda) bedre kontroll på privatøkonomien - samt å spare mer hver måned (faste sparemål er opprettet - IKKE RØR PENGENE PÅ DISSE KONTOENE!). Som en del av dette: månedlig økonomi-date med Simen der vi går gjennom status på rubbel og bit.

logge av mer (nett, sosiale medier, tanker om andre ting) når sammen venner og familie

reise mer på hytta/fjellet/tur

gå flere turer i skogen med Cava - bare oss to

leke masse med ungen min

fortsette prosjektet med å redusere engangsprodukter i hjemmet og sette meg enda bedre inn i kildesortering

planlegge ukene bedre for å redusere matbudsjett, matsvinn - samt å få mer tid sammen som familie, til trening og egne ting.

trene jevnlig, med fokus på å ha en sunn og sterk kropp med mindre smerter

være litt flinkere til å vaske og fylle drivstoff på bilen - dette er ikke bare Simen sitt ansvar (selv om jeg syns det er skummelt å kjøre inn i vaskegreia)

fortsette å bake masse digge brød og rundstykker (gøy, sunt og veldig økonomisk)

skrive mer

lese mer

kline mer

ha mer sex

Alle disse målene, planene eller hva det enn kan kalles er ting jeg allerede er godt i gang med.

Det eneste nye på denne listen er økonomi-date og å bli flinkere til å vaske og fylle på drivstoff på bilen. To nye ting får jeg tåle å slenge med, eller hva?

Jeg ønsker dere alle et steike godt nyttår - med eller uten forsetter!

