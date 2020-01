Nyttårstalene: Derfor sørget kong Harald for ren utklassing

I år var forskjellen formidabel: Der kong Harald holdt en personlig, engasjerende nyttårstale om sitt rike og oss som bor her, kom statsminister Erna Solberg aldri over hoppkanten.

Skikken med nyttårstaler går langt tilbake i kongeriket. Allerede kong Haakon holdt tale til sitt nye folk gjennom sprakende radiolinjer, og på 30-tallet kom også statsministrene inn - den første Peder L. Kolstad (Bondepartiet) ved årsskiftet 1931/1932.

Under krigen var det pause, men fra årsskiftet 45/46 har det vært ubrutt linje - og første gang på fjernsyn i 1960/61.

Mange har allerede vært raus med skryt til kong Harald. Retoriker Kjell Terje Ringdal kaller majestetens tale for et poetisk mesterverk, og minner om at også fjorårets tale vakte oppsikt (jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre).

Kanskje kan det være urettferdig å sammenlikne kongen og statsministeren.

Kongen har privilegiet å være først, på selveste nyttårsaften. Og det forferdelige selvmordet 1. juledag satte sitt tydelige preg på talen - som det også har satt preg på oss lyttere.

Men likevel er forskjellen oppsiktsvekkende:

For der kongen var personlig, varm og direkte, var statsministeren byråkratisk, teknisk og «pedagogisk». Der kongen snakket til hjertene våre, ville Erna Solberg forklare oss bærekraftsmålene.

I sin tale gikk kong Harald rett på:

«Flere av oss går inn i det nye året med sorg i hjertet», åpnet han, og fortsatte uten omsvøp:

«Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ikke noen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.»

Den 82 år gamle monarken glemte heller ikke hvem han er konge for, og leverte et symbolsterkt forsvar for velferdsstaten og det norske tillitssamfunnet:

«Der vi deler både byrder og goder, der vi bærer hverandre hjem gjennom ulike faser av livet. Sammen sørger vi for at barn får gå på skole, at vi får hjelp når vi blir syke, at eldre vil bli tatt vare på.»

Du kan lese hele talen her: - Av og til er livet ikke til å holde ut

Kongen var selvsagt innom de store spørsmålene i vår tid. Han påpekte enkelt at «våre egne gamle fortellinger og tradisjoner, kunsten og religionen, veves sammen med andre kulturer som nyere nordmenn har med seg». Og at vi «lenge har utnyttet klodens rike ressurser hardere enn den tåler».

Alt dette utfordrer oss, og kan skape hardt debattklima. Men likevel:

«Vi må tåle ubehagelig kunnskap. Vi må klare å se utover vår egen lille teig. Vi må tørre å innse at vårt verdensbilde kanskje ikke er det eneste rette. Og vi må finne oss i bli utfordret, ja til og med såret. Slik er det å leve sammen, både i små og store fellesskap».

Så minnet han oss på at det i 2020 er 75 år siden freden kom. Noe som forplikter.

«For freden er skjør. Tilliten er skjør. Og livet er skjørt. Det blir vi stadig minnet om.»

Men der kong Harald var personlig og språklig poetisk, forsøkte klasseforstander Erna Solberg å snakke pedagogisk om «det vi kaller en bærekraftig verden».

Hun skal selvsagt ha honnør for å snakke mye om klima, som nok de fleste vil være enige om er blant de viktigste spørsmålene i vår tid. Men hele tiden virket det som om hun holdt foredrag for en litt ukonsentrert ungdomsskoleklasse, som måtte ha det inn med teskje.

Disse vanskelige tingene som kalles klimamål, for eksempel:

«Dette vil kreve mye av oss, og jeg vet at dette bekymrer mange. De som er avhengige av bil, lurer på hvordan de skal komme seg på jobb. Særlig de som bor i distriktene, hvor det fortsatt er langt mellom ladestasjonene. For regjeringen er det viktig å føre en politikk som gjør at hverdagen henger sammen.»

Fra sidelinjen kan det påpekes at for en som holder nyttårstale, er det også viktig at setningene henger sammen.

Og at taleren klarer å frigjøre seg fra språket i de offentlige utredningene:

«I mange land får flere unge psykiske helseutfordringer. Det øker særlig blant jenter. Vi vet ikke hvorfor. Regjeringen vil derfor ta et initiativ for å kartlegge årsakene», kunne Erna fortelle.

Noen ganger klarte hun det. Som da hun brukte brukte det vestlandske uttrykket boss, ikke det kjønnsløse søppelet. Vi må nemlig alle sørge for å plukke opp bosset vårt, fortalte hun.

Også statsministeren snakket om selvmord. Men hun konsentrerte seg om statistikken. Hun tok opp NAV-skandalen, og beklaget enda en gang overfor de som var rammet. Og hun snakket om de mer oppløftende tingene. For eksempel at det nå i hele verden er nesten like mange jenter som gutter som går på skolen.

Men aldri opplevde jeg at hun ble personlig. At det var hun som beklaget. At det var hun som var glad på vegne av sitt eget kjønn. At hun sa noe som virkelig betydde noe for henne.

Nå vet vi selvsagt at både kongen og statsministeren har profesjonell hjelp til talene sine. Kong Haralds kommunikasjonsstab på Slottet ledes av Guri Ofstad Varpe (tidligere TV 2), mens tidligere NRK-journalist Rune Alstadsæter er tale-ansvarlig på Statsministerens kontor. Her får de dyktigste talerne også hjelp til å være personlige.

Men også en slik sammenlikning kan være urettferdig, fordi vi som utenforstående sjelden får vite i hvilken grad talerne selv er med på å legge føringer for talene sine. Noen er også flinkere til å lytte til råd enn andre.

Uansett var forskjellen på de to talene vesentlig større enn vanlig. Og egentlig er det merkelig, all den tid Ernas tale til landsmøtet i Høyre i 2006 ofte blir trukket fram som den som markerte selve snuoperasjonen for partiet.

- Vi må snakke mer om mennesker, sa Erna Solberg i 2006. I dag har hun glemt akkurat det. Foto: (NTB scanpix)

Her påpekte hun nemlig behovet for å snakke om mennesker.

– Vi skal snakke mindre om milliarder, og mer om mennesker, mindre om penger, og mer om personer, mindre om formue og mer om folk, sa Erna Solberg den gangen for snart 14 år siden. I dag ser det ut som om hun har glemt akkurat det.

Så enten må Erna skjerpe seg. Eller så har vi en majestet som, unnskyld klisjeen, rett og slett er helt Konge.