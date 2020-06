Riksadvokaten slapp en aldri så liten bombe i går når han - stikk i strid med politiets ønske - vil avkriminalisere narkotika. Nå er det opp til Arbeiderpartiet.

Spenningen har vært stor etter at Rusreformutvalget i vinter gikk inn for å minske bruken av straff i narkotikapolitikken.

Enkelte mente også at politidirektør Benedicte Bjørnland gikk ut over sine fullmakter da hun i mai gikk ut og proklamerte at avkriminalisering vil føre til økt bruk av narkotika i Norge.

Nå får hun - for å holde oss til terminologien - svar på tiltale:

Den øverste påtalemyndigheten er nemlig ikke enig med politiet. I sin høringsuttalelse skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud tvert imot at straff mot bruk og besittelse av narkotika er feil virkemiddel.

I den ni sider lange høringsuttalelsen presiserer Riksadvokaten at han slett ikke er ukjent med narkotikaens skadevirkninger.





«Utviklingen har likevel vist at straffereaksjoner ikke er egnet for en lang rekke mennesker med ruslidelser. Mange av disse er svært syke og lever i sosial nød. Flere har en bakgrunn med traumer, ulike former for omsorgssvikt eller overgrep. Straffereaksjoner for disse sårbare menneskene har normalt ikke den effekt som begrunner behovet for å straffe», heter det.

Riksadvokaten stiller seg altså sammen med de som i en årrekke har påpekt at fengselsstraffer for en lang rekke narkomene rett og slett ikke virker. Og at straffen noen ganger til og med virker mot sin hensikt. Videre skriver han:

«For en rekke rusmisbrukere har de allmennpreventive hensyn blitt vektet for tungt i forhold til straffens negative virkninger for den enkelte. Riksadvokaten slutter seg derfor til at straff ikke er tilstrekkelig begrunnet for mange av disse, nyttevirkningene av straff er ikke større enn skadevirkningene. Samfunnet bør derfor møte mange av de rusavhengige på en annen måte enn i dag.»

Men Riksadvokaten er ikke enøyd: Før narkotika til eget bruk kan avkriminalises, krever han bedre forebyggende tiltak - og mer forpliktende sanksjonsmuligheter dersom folk ikke møter opp til behandling.

Han vil også godta mindre doser enn det Rusmiddelutvalget gjør, og er kritisk til de såkalte grenseverdiene som skal anslå hva som er til eget bruk.

Riksadvokaten slår likevel fast at «tiden er moden for en slik reform». Dermed er det nå opp til Stortinget.

Her har Høyre, Venstre, SV og MDG sagt at de er for. Også KrF har forpliktet seg til det i Granavolden-erklæringen, men her kan grunnplanet i partiet fort begynne å murre.

Fremskrittspartiet er mot, og det er også Senterpartiet. Dermed kan det i realiteten være Arbeiderpartiet som avgjør saken. Her vil jeg tro at rapporten fra det såkalte Stoltenberg-utvalget fra 2009 vil veie tungt.

Thorvald Stoltenberg (Ap) var utenriksminister, forsvarsminister og president i Norges Røde Kors. Her sammen med sin datter Nini. Foto: NTB scanpix

Dette utvalget ble ledet av Ap-kjempen Thorvald Stoltenberg, og også den gangen ble konklusjonen at vi må slutte å sette syke folk i fengsel. Også den gangen var argumentasjonen tydelig:

Syke folk må få hjelp. Straff hjelper ikke. Kriminalisering fører bare til mer kriminalitet, ikke mindre.

Eller som Riksadvokaten sier det:

«Det overgripende mål må være at mennesker med ruslidelser får den nødvendige helsehjelp.»