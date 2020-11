Obama hevder Trump misbrukte rasismen til å bli valgt president

Barack Obama til frontalangrep på Republikanerne i sine presidentmemoarer.

Obama anklager Republikanerne for å være fremmedfiendtlige og paranoide i sin nye bok som CNN har fått tilgang til.

Den 768 sider lange boken tar for seg hans første periode i Det hvite hus, og har fått navnet «A Promised Land» med direkte henvisning til Martin Luther Kings kjente tale.

I boken, som kommer 17. november, reflekterer Obama over sin politiske karriere og han avslører hvordan livet i Det hvite hus var belastende for både ham selv og familien.

Ut over ekteskapet

Han avslører hvordan belastningen førte til at han røkte mer sigaretter og at tilværelsen i Det hvite hus økte spenningen i ekteskapet mellom ham og kona Michelle.

Han tar også opp rasisme i boken, og hevder at det historiske valget av ham som første svarte president i USA, utløste noe av den nåværende splittelsen i landet.

«Det var som at min tilstedeværelse i Det hvite hus utløste en dyptgående panikk, som om at den naturlige tilstanden var blitt forstyrret,» skriver han.

Videre hevder han at Donald Trump plukket opp denne stemmingen blant folket, og misbrukte den til egen fordel for å vinne presidentvalget i 2016.

«Det var akkurat det Donald Trump forsto da han begynte å fremme disse banale påstandene om at jeg ikke var født i USA, og var dermed en uekte president. For millioner av amerikanere som var skremt av å ha en svart mann i Det hvite hus, så lovte han et avkok for rasistisk angst».

Amerikansk lov krever at en må være født i landet for å inneha presidentvervet.

McCains valg av Palin

Obama hevder videre at dagens problemer strekker seg helt tilbake til da hans motkandidat John McCain i 2008 valgte Sarah Palin som sin visepresidentkandidat.

«Gjennom Palin virket det som at den mørke sjelen som hadde ligget på lur i ytterkantene av det moderne Republikanske partiet, som fremmedfiendtlighet, antiintellektualisme, paranoide konspirasjonsteorier og antipati mot svarte og brune mennesker, banet seg vei inn mot midten av scenen,» skriver han.

Han tar imidlertid avdøde John McCain i forsvar, og skriver at den republikansk senatoren trolig ville ha valgt annerledes hvis han hadde visst hva som ville skje med USA i framtiden.

«Jeg liker å tro at han ville valgt annerledes om han hadde fått muligheten,» skriver Obama.

«Jeg tror virkelig at han satte landet sitt først,» skriver Obama.

McCain døde av kreft i 2018, og uttrykte spesifikt på dødsleiet at han ikke ville ha president Trump til stede i sin egen begravelse.

